Gaslighting: entenda o que é a manipulação feita contra mulheres

Você já passou por alguma situação em que tinha certeza de uma coisa, mas outra pessoa tentou te convencer de que aquilo era loucura da sua cabeça? Muitas vezes disse até que você estava exagerando, distorcendo um assunto, ou mesmo que era louca? Esse tipo de comportamento tem nome, mas muita gente nem sabe: gaslighting.

Para entender o que isso significa, a gente vai começar traduzindo para o português. A palavra gaslighting surgiu de uma peça de teatro, que acabou virando filme: Gaslight, que na tradução literal para o português significa "luz a gás".

Esse filme conta a história de um homem que, para roubar as joias de uma mulher , a manipula para fazer com que ela ache que está louca. Em um dos episódios, a mulher percebe que as luzes da casa estão piscando e fala para o homem. Mas ele nega que isso esteja acontecendo e diz que é coisa da cabeça dela.

A partir desse desse filme, o termo gaslighting passou a ser usado para descrever um tipo de abuso psicológico que faz com que a vítima duvide da própria percepção e da sanidade mental. Algumas frases como "isso é coisa da sua cabeça", "você está exagerando", "não foi bem assim" são muito comuns de serem ditas por quem pratica essa forma de manipulação, que costuma ser bem sutil e, por isso, difícil de perceber.

Hoje em dia, o gaslighting pode levar uma pessoa à prisão por se tratar de uma violência psicológica. A pena é de 6 meses a 2 anos para quem pratica, de acordo com o Código Penal.