"As mulheres estão presentes no hip hop há muito tempo, mas a rua é ainda hostil para elas"

O rap carrega histórias, críticas, autenticidade e representatividade para a juventude por meio das rimas. Para as mulheres, isso é ainda maior, pois são porta-vozes de demandas que os homens que predominam nessa expressão cultural não vão entender. A participação delas nesse mundo dominado pelo gênero masculino é retratado no livro "Mulheres que riman: as donas do hip hop capixaba", da jornalista Carolina Sampaio.

A escritora de 28 anos, que se formou em Jornalismo em 2016, resolveu em sua dissertação de mestrado mostrar que o rap é uma forma de comunicação e, além disso, quis apontar como as mulheres se colocam nesse cenário.

O livro é lançado nesta quarta-feira (5), às 12 horas, na Galeria de Artes do Espaço Universitário, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e terá distribuição gratuita. Para a compra do livro, após este período, é preciso entrar em contato com a autora pelo Instagram: @carol.osampaio.

O material, vai além de apresentar uma proposta pedagógica. Investiga o protagonismo delas no movimento e na ocupação de espaços urbanos e a participação nas esferas político-culturais como instrumento de protesto.. Entre as artistas citadas na obra estão Pedrita, Budah, Amanda Bromanchenke, Thiara Pagani, Kika Carvalho, Karol Mendes, Gisele Bernardes, Pandora da Luz e Melanina MCs.

Confira entrevista com a artista: