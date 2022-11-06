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Norte do ES

Motociclista morre em acidente com ônibus na BR 101, em Linhares

Mulher de 41 anos morreu no local da colisão. Passageiros do ônibus não se feriram
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 nov 2022 às 08:52

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 08:52

Uma mulher de 41 anos morreu após a moto que conduzia colidir contra um ônibus na BR 101, em LinharesNorte do Espírito Santo.  Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 17h40 de sábado (5), no quilômetro 140. A vítima seguia no sentido Sooretama em uma moto Honda Biz 125 de cor amarela, quando bateu na traseira de um ônibus da viação Joana D'arc, que estava parado.
Motociclista morre em acidente com ônibus na BR 101, em Linhares
Moto colidiu na traseira de um ônibus Crédito: Divulgação | Viação Joana D'arc
A Eco101 comunicou que foram acionados os recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. Durante atendimento, a pista marginal ficou interditada. A ocorrência foi finalizada às 20h15. Em nota, a PRF explicou que o ônibus, conduzido por um homem de 37 anos, estava parado sobre a faixa de rolamento da direita, efetuando desembarque de passageiros em um ponto de ônibus quando a moto colidiu na traseira do veículo.
A mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu no local do acidente. A perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria da viação Joana D'arc informou que uma equipe da empresa foi ao local assim que soube do acidente e aguarda a conclusão da perícia. A empresa foi questionada sobre a quantidade de pessoas que estavam no coletivo e qual foi o relato do motorista. O texto será atualizado, se houver retorno.

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