Motociclista morre em acidente com ônibus na BR 101, em Linhares

Uma mulher de 41 anos morreu após a moto que conduzia colidir contra um ônibus na BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 17h40 de sábado (5), no quilômetro 140. A vítima seguia no sentido Sooretama em uma moto Honda Biz 125 de cor amarela, quando bateu na traseira de um ônibus da viação Joana D'arc, que estava parado.
A Eco101 comunicou que foram acionados os recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. Durante atendimento, a pista marginal ficou interditada. A ocorrência foi finalizada às 20h15. Em nota, a PRF explicou que o ônibus, conduzido por um homem de 37 anos, estava parado sobre a faixa de rolamento da direita, efetuando desembarque de passageiros em um ponto de ônibus quando a moto colidiu na traseira do veículo.
A mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu no local do acidente. A perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria da viação Joana D'arc informou que uma equipe da empresa foi ao local assim que soube do acidente e aguarda a conclusão da perícia. A empresa foi questionada sobre a quantidade de pessoas que estavam no coletivo e qual foi o relato do motorista. O texto será atualizado, se houver retorno.