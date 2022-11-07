Homem morre após ser atropelado e arremessado a 70 metros de distância na Serra

O caso foi encaminhado para Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que está realizando diligências e oitivas de testemunhas. Segundo a Polícia Civil, outras informações não serão passadas para não interferir na apuração do fato. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal, informou a corporação.