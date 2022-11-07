Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Rodovia ES 010

Homem morre após ser atropelado e arremessado a 70 metros de distância na Serra

Vítima morreu na hora. Segundo a polícia, depois do atropelamento, o motorista do veículo de cor branca não prestou do socorro e fugiu da rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2022 às 08:57

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 08:57

Acidente deixou uma pessoa morta na ES 010, na Serra
Acidente deixou uma pessoa morta na ES 010, na Serra Crédito: Wagner Martins
Um homem de 34 anos morreu atropelado quando andava pela Rodovia ES 010, na altura do bairro Costa Bela, na Serra, por volta das 18h30 de domingo (6). O homem foi arremessado a 70 metros do local do acidente e morreu na hora. Segundo a polícia, depois do atropelamento, o motorista do veículo de cor branca não prestou do socorro e não permaneceu no local.
Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, policiais civis estiveram no local do acidente para realização de uma perícia. De acordo com a Polícia Militar, a placa do carro foi encontrada perto da vítima, que morreu no local.
O caso foi encaminhado para Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que está realizando diligências e oitivas de testemunhas. Segundo a Polícia Civil, outras informações não serão passadas para não interferir na apuração do fato. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal, informou a corporação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Veja Também

Homem morre em acidente de moto no interior de Colatina

Motociclista morre em acidente com ônibus na BR 101, em Linhares

Bebê sofre acidente doméstico em Muqui e tem 40% do corpo queimado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente espírito santo Polícia Civil Serra trânsito Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Festa da Penha: Romaria dos Ciclistas altera trânsito em Vitória
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados