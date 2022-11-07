Homem morre após ser atropelado e arremessado a 70 metros de distância na Serra

Um homem de 34 anos morreu atropelado quando andava pela Rodovia ES 010, na altura do bairro Costa Bela, na Serra, por volta das 18h30 de domingo (6). O homem foi arremessado a 70 metros do local do acidente e morreu na hora. Segundo a polícia, depois do atropelamento, o motorista do veículo de cor branca não prestou do socorro e não permaneceu no local.
Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, policiais civis estiveram no local do acidente para realização de uma perícia. De acordo com a Polícia Militar, a placa do carro foi encontrada perto da vítima, que morreu no local.
O caso foi encaminhado para Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que está realizando diligências e oitivas de testemunhas. Segundo a Polícia Civil, outras informações não serão passadas para não interferir na apuração do fato. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal, informou a corporação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.