Mulher é arremessada de carro após acidente em avenida na Serra

Uma mulher foi arremessada do carro após acidente no Bairro de Fátima, na Serra, na noite deste domingo (6). O acidente ocorreu após o motorista perder o controle da direção e bater em um poste. Com a batida, a vítima foi arremessada para fora do veículo – ela e as outras três pessoas que estavam no automóvel ficaram feridas.
Os militares providenciaram o isolamento da área do acidente, auxiliaram a equipe da EDP na retirada dos fios da rede elétrica que estavam na via e realizaram a limpeza da pista, pois vazou óleo do veículo.
As três mulheres foram socorridas com ferimentos parciais pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves. O motorista foi socorrido por familiares para o mesmo local.
A Polícia Militar informou que o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado. Ainda de acordo com a PM, o condutor do carro relatou que perdeu o controle do veículo em uma curva devido a uma possível fechada de outro automóvel.
Com informações do G1ES