Mulher é arremessada de carro após acidente em avenida na Serra

Uma mulher foi arremessada do carro após acidente no Bairro de Fátima, na Serra, na noite deste domingo (6). O acidente ocorreu após o motorista perder o controle da direção e bater em um poste. Com a batida, a vítima foi arremessada para fora do veículo – ela e as outras três pessoas que estavam no automóvel ficaram feridas.