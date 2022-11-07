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Bairro de Fátima

Mulher é arremessada de carro após acidente em avenida na Serra

Motorista perdeu controle da direção e atingiu poste na noite deste domingo (6). Mulher e outras três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2022 às 11:21

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 11:21

Uma mulher foi arremessada do carro após acidente no Bairro de Fátima, na Serra, na noite deste domingo (6). O acidente ocorreu após o motorista perder o controle da direção e bater em um poste. Com a batida, a vítima foi arremessada para fora do veículo – ela e as outras três pessoas que estavam no automóvel ficaram feridas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para ocorrência de colisão com vítimas. No local, a equipe constatou que havia um veículo destruído na calçada, que tinha colidido com o poste. Todos os quatro ocupantes, sendo três mulheres e um homem, estavam fora do veículo.
Os militares providenciaram o isolamento da área do acidente, auxiliaram a equipe da EDP na retirada dos fios da rede elétrica que estavam na via e realizaram a limpeza da pista, pois vazou óleo do veículo.
As três mulheres foram socorridas com ferimentos parciais pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves. O motorista foi socorrido por familiares para o mesmo local.
Mulher é arremessada do carro após acidente em Vitória
Mulher é arremessada do carro após acidente em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Polícia Militar informou que o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado. Ainda de acordo com a PM, o condutor do carro relatou que perdeu o controle do veículo em uma curva devido a uma possível fechada de outro automóvel.
Com informações do G1ES

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