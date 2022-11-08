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Caminhão derruba postes e tomba em acidente em Sooretama

Segundo a Polícia Militar, o motorista e outros dois ocupantes pularam do veículo ainda em movimento. Os três foram socorridos pelo Samu e encaminhados a um hospital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 nov 2022 às 16:48

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 16:48

Caminhão ficou tombado após acidente
Caminhão ficou tombado após acidente Crédito: Divulgação/PMES
Após perder o freio, um caminhão bateu contra quatro postes de energia e tombou na zona rural de Sooretama, Norte do Espírito Santo, no fim da manhã desta terça-feira (8). O motorista e os outros dois ocupantes conseguiram pular do veículo em movimento antes da colisão acontecer. Eles sofreram ferimentos e precisaram ser levados para o Hospital Rio Doce, em Linhares.
As vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Elas tiveram escoriações pelo corpo, mas não foi informada a gravidade dos ferimentos.
Pelas imagens, é possível ver também que um regulador de tensão ficou danificado devido ao acidente. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia no município, estave no local após o acidente.
Ainda segundo a PM, o  caminhão pertence a uma empresa particular e já foi retirado do local pelo dono do veículo.

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