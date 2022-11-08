Caminhão derruba postes e tomba em acidente em Sooretama

Após perder o freio, um caminhão bateu contra quatro postes de energia e tombou na zona rural de Sooretama, Norte do Espírito Santo, no fim da manhã desta terça-feira (8). O motorista e os outros dois ocupantes conseguiram pular do veículo em movimento antes da colisão acontecer. Eles sofreram ferimentos e precisaram ser levados para o Hospital Rio Doce, em Linhares.