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Livramento

Homens são resgatados após quase se afogarem em Vila Velha

Eles tentavam se deslocar da Ilha de Pituã até à Praia de Itapuã, mas não conseguiam devido à maré. Um guarda municipal com curso de salvamento conseguiu efetuar o resgate
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

17 nov 2022 às 21:17

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 21:17

Dois homens, incluindo um menor de idade, foram resgatados por equipes da Guarda Municipal de Vila Velha após quase se afogarem na Praia de Itapuã, na noite desta quinta-feira (17). Imagens obtidas por A Gazeta mostram o momento em que eles são encontrados em alto-mar. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Segundo a corporação, agentes faziam um patrulhamento no calçadão, quando um jovem pediu ajuda para socorrer os amigos que estavam na Ilha de Pituã e não conseguiam retornar devido à maré forte. 
Nesse momento, os agentes conversaram com um pescador para ver a possibilidade de um resgate com um barco – o que não foi possível.
Os rapazes resolveram tentar enfrentar o mar, mas a correnteza estava levando eles para longe. "O GM Monteiro, que tem curso de salvamento, foi acionado. Ao chegar no local, avaliou a situação, tirou a farda e prontamente entrou no mar. Os dois rapazes foram retirados do água sem ferimentos", frisou a Defesa Civil.

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