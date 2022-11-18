Homens são resgatados após quase se afogarem em Vila Velha

Dois homens, incluindo um menor de idade, foram resgatados por equipes da Guarda Municipal de Vila Velha após quase se afogarem na Praia de Itapuã, na noite desta quinta-feira (17). Imagens obtidas por A Gazeta mostram o momento em que eles são encontrados em alto-mar. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Segundo a corporação, agentes faziam um patrulhamento no calçadão, quando um jovem pediu ajuda para socorrer os amigos que estavam na Ilha de Pituã e não conseguiam retornar devido à maré forte.
Nesse momento, os agentes conversaram com um pescador para ver a possibilidade de um resgate com um barco – o que não foi possível.
Os rapazes resolveram tentar enfrentar o mar, mas a correnteza estava levando eles para longe. "O GM Monteiro, que tem curso de salvamento, foi acionado. Ao chegar no local, avaliou a situação, tirou a farda e prontamente entrou no mar. Os dois rapazes foram retirados do água sem ferimentos", frisou a Defesa Civil.