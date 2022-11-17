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Vila Velha: após incêndio, prédio é interditado até que laje seja escorada

Apartamento pegou fogo na tarde desta quarta (16), no bairro Ataíde. Moradores só poderão retornar após o cumprimento requisitos de segurança determinados pela Defesa Civil Municipal
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

17 nov 2022 às 18:54

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 18:54

Incêndio em prédio de Vila Velha
As chamas atingiram o nono andar de um prédio em Vila Velha nesta quarta-feira (16) Crédito: Fernando Madeira
Moradores de um dos prédios do Residencial Costa Bella, em Ataíde, Vila Velha, ainda não conseguiram voltar para casa após o incêndio que ocorreu na tarde desta quarta-feira (16). Segundo a Defesa Civil Municipal, isso só poderá ocorrer assim que um dos apartamentos tiver a laje escorada e as empresas responsáveis pelo gás, elevadores e energia do condomínio apresentarem um termo liberando os serviços.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, para a desinterdição do local, os empreendimentos precisam entregar um atestado de Responsabilidade Técnica (RT) - documento no qual os engenheiros informam que a entrada nos imóveis está permitida e apontam os responsáveis técnicos pela avaliação. 

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Além disso, após avaliações feitas nesta quinta-feira (17), responsáveis pela administração do Residencial Costa Bella foram informados que a laje do apartamento 906 (o que foi incendiado) deverá ser escorada para que o prédio seja totalmente liberado. Ainda não há previsão de quando isso deve ocorrer. 
Vila Velha: após incêndio, prédio é interditado até que laje seja escorada

Fogo forte

Um incêndio atingiu um apartamento no 9º andar do Residencial Costa Bella por volta das 16h desta quarta-feira (16), no bairro Ataíde, em Vila Velha. As chamas foram controladas cerca de uma hora depois, mas o edifício precisou ser isolado. Um homem ficou ferido. 
Na ocasião, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo se concentrou no interior do apartamento e também chegou ao corredor. Houve danos nas portas de outros apartamentos devido ao calor. A causa do incêndio ainda é desconhecida. O condomínio solicitou perícia e o prazo para a conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20. 
Por causa das chamas, o imóvel atingido precisou ser interditado, ocasionando a evacuação de todo o bloco. Com isso, moradores dos 14 andares do prédio precisaram passar a noite na casa de amigos e parentes, e foram permitidos a entrar no local apenas para buscar os pertences pessoais.
"Foi um susto bem grande. Eu estava descendo, porque a minha irmã mora no primeiro andar quando começou o alarme de incêndio, de evacuar, que a gente sabe como é. Não podia descer o elevador. Ele já parou na hora. Chamei minha mãe na hora, correndo, para a gente descer de escada. Todo mundo foi descalço, não entendemos nada", contou uma das moradoras, que reside no andar abaixo do apartamento incendiado, à TV Gazeta.

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