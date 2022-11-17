Vídeo: golfinhos surpreendem banhistas em praia da Serra

Características
Conheça o boto-cinza
Tamanho: pode medir até 2,2 metros e pesar até 121 kg.
Habitat: faixa do mar com até 50 metros de profundidade.
Características físicas: coloração acinzentada, com ventre mais claro, às vezes levemente rosado. A nadadeira dorsal é pequena e triangular. Tem um rostro ("bico") mais fino e arredondado.
Comportamento e curiosidades: é muito costeiro e tem por hábito a desembocadura de rios, porque se alimenta de espécies de peixes que costumam frequentar os estuários. Embora seja natural da água salgada, ele chega a entrar no Rio Doce para se alimentar e só ocorre no Atlântico Sul, entre Florianópolis (SC) e Honduras.
Situação na natureza: considerada "quase ameaçada", segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês).