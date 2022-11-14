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Leão ou Jesus? Mariposa com formato curioso chama atenção no ES

Imagem do inseto foi registrada pela diarista Simone Mion; de asas fechadas, formato dele se assemelha ao da face de Jesus Cristo, mas ele também é conhecido como Mariposa Leão
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 nov 2022 às 18:35

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 18:35

A imagem de uma mariposa em uma vidraça, registrada e postada em rede social por Simone Mion, de 35 anos, tem ganhado repercussão e sido compartilhada na internet. Moradora do interior de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, a diarista flagrou o inseto, que, pousado com as asas fechadas, para ela, se assemelha á face de Jesus Cristo.
Simone trabalha como diarista em uma casa perto de onde reside, em São Braz do Maravilha, a 42 km do Centro de Alfredo Chaves. Ela filmou o inseto no último sábado (12). “Filmei quando estava fechando a porta para ir embora. Mostrei para minha família e todos ficaram encantados. Até mandei para minha patroa. Com a face de Jesus eu nunca tinha visto uma mariposa assim. Coloquei em meu status (WhatsApp) e o povo começou a compartilhar”, contou.
A diarista afirma ser católica e disse que ficou encantada com a imagem. “Nesta segunda-feira (141) eu estive novamente lá, procurei e não a achei ela mais. Algumas pessoas comentaram que ficaram arrepiadas ao ver a imagem, parecida com o rosto de Jesus”, comentou.
Diarista vê imagem de Jesus Cristo em mariposa
Diarista vê imagem de Jesus Cristo em mariposa Crédito: Simone Mion

Leão ou Jesus?

Apesar de muitos verem a imagem de Jesus, há quem veja no inseto a imagem da cabeça de um leão, por isso, segundo o biólogo Helimar Rabelo, ele é popularmente conhecida como Mariposa Jesus ou Mariposa Leão.
“Elas são mais comuns em bordas de mata e podem ser atraídas por alguma luz a noite. Da fase de lagartas até a reprodução duram poucos dias e morrem. A figura nas asas é uma coloração críptica para advertir e afastar um predador", explicou. 
Diferente das borboletas, o biólogo comenta que as mariposas possuem hábitos noturnos e, por isso, são mais comuns vê-las à noite, em áreas próximas à mata, como foi o caso em Alfredo Chaves. Outra diferença entre as espécies são as antenas, com um tipo de cerdas, no caso das mariposas.

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