Morre Winter, golfinho que aprendeu a nadar com prótese e inspirou filme

Winter, o golfinho fêmea que teve a cauda amputada, aprendeu a nadar com uma prótese e teve a sua história transformada em filme, morreu na última quinta-feira (11), segundo informou o aquário Clearwater Marine, onde ele residia na Flórida, nos Estados Unidos.
"Enquanto estamos com o coração partido pela morte de Winter, nos consolamos em saber que nossa, equipe fez todo o possível para dar a ela a melhor chance de sobrevivência. Trabalhamos com especialistas em mamíferos marinhos e especialistas de todo o país para proporcionar-lhe os melhores cuidados disponíveis", disse a veterinária Shelly Marquardt em comunicado publicado nas redes sociais do aquário.
Em dezembro de 2006, quando era apenas um filhote, Winter apareceu em uma praia da cidade de Clearwater, presa em uma rede para pegar caranguejos. Levada ao hospital marinho e aquário da cidade, Winter estava bem debilitada e sua cauda teve de ser amputada para que ela sobrevivesse.
Winter aprendeu a nadar sem a cauda, o que acabou prejudicando sua coluna. Foi aí que o golfinho fêmea ganhou as manchetes do mundo como o primeiro animal marinho a ganhar uma prótese.
A história virou o filme "Winter, o Golfinho", que estreou em 2011, com os atores Harry Connick Jr. e Ashley Judd. O longa teve uma continuação em 2014, "Winter, O Golfinho 2".