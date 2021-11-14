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Em aquário nos EUA

Morre Winter, golfinho que aprendeu a nadar com prótese e inspirou filme

Fêmea que teve a cauda amputada, aprendeu a nadar com uma prótese e teve a sua história transformada em filme, morreu na última quinta-feira (11), segundo informou o aquário Clearwater Marine, onde ele residia na Flórida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2021 às 16:19

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 16:19

Winter, o golfinho fêmea que teve a cauda amputada, aprendeu a nadar com uma prótese e teve a sua história transformada em filme, morreu na última quinta-feira (11), segundo informou o aquário Clearwater Marine, onde ele residia na Flórida, nos Estados Unidos.
"Enquanto estamos com o coração partido pela morte de Winter, nos consolamos em saber que nossa, equipe fez todo o possível para dar a ela a melhor chance de sobrevivência. Trabalhamos com especialistas em mamíferos marinhos e especialistas de todo o país para proporcionar-lhe os melhores cuidados disponíveis", disse a veterinária Shelly Marquardt em comunicado publicado nas redes sociais do aquário.
Cena de
Cena de "Winter, o Golfinho": animal que teve a sua história transformada em filme morreu Crédito: Divulgação
Em dezembro de 2006, quando era apenas um filhote, Winter apareceu em uma praia da cidade de Clearwater, presa em uma rede para pegar caranguejos. Levada ao hospital marinho e aquário da cidade, Winter estava bem debilitada e sua cauda teve de ser amputada para que ela sobrevivesse.
Winter aprendeu a nadar sem a cauda, o que acabou prejudicando sua coluna. Foi aí que o golfinho fêmea ganhou as manchetes do mundo como o primeiro animal marinho a ganhar uma prótese.
A história virou o filme "Winter, o Golfinho", que estreou em 2011, com os atores Harry Connick Jr. e Ashley Judd. O longa teve uma continuação em 2014, "Winter, O Golfinho 2".

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