Morre Winter, golfinho que aprendeu a nadar com prótese e inspirou filme

Winter, o golfinho fêmea que teve a cauda amputada, aprendeu a nadar com uma prótese e teve a sua história transformada em filme, morreu na última quinta-feira (11), segundo informou o aquário Clearwater Marine, onde ele residia na Flórida, nos Estados Unidos.

"Enquanto estamos com o coração partido pela morte de Winter, nos consolamos em saber que nossa, equipe fez todo o possível para dar a ela a melhor chance de sobrevivência. Trabalhamos com especialistas em mamíferos marinhos e especialistas de todo o país para proporcionar-lhe os melhores cuidados disponíveis", disse a veterinária Shelly Marquardt em comunicado publicado nas redes sociais do aquário.

Cena de "Winter, o Golfinho": animal que teve a sua história transformada em filme morreu Crédito: Divulgação

Em dezembro de 2006, quando era apenas um filhote, Winter apareceu em uma praia da cidade de Clearwater, presa em uma rede para pegar caranguejos. Levada ao hospital marinho e aquário da cidade, Winter estava bem debilitada e sua cauda teve de ser amputada para que ela sobrevivesse.

Winter aprendeu a nadar sem a cauda, o que acabou prejudicando sua coluna. Foi aí que o golfinho fêmea ganhou as manchetes do mundo como o primeiro animal marinho a ganhar uma prótese.