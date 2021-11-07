Golfinhos dão show no mar e chamam a atenção na Baía de Vitória

Os golfinhos foram flagrados na manhã deste domingo (7) na Baía de Vitória Crédito: Carlos Salles | Internauta

A aula náutica na manhã deste domingo (7) na Baía de Vitória teve um imprevisto, mas nada grave. O motivo que chamou a atenção do instrutor náutico Carlos Salles e dos alunos dele foi a presença de golfinhos no acesso ao canal do Porto de Vitória, na Capital capixaba, próximo à Terceira Ponte.

Pouco depois das 8h30, o instrutor passava pelo trecho quando se deparou com os animais. De cara, Carlos logo identificou que eram golfinhos, mas a cena inusitada não foi tão rapidamente assimilada por um dos alunos.

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"Estava preocupado com o aluno que imaginava ser um tubarão, apesar de eu falar que eram golfinhos. Ele não acreditava, então fiz a aproximação", contou.