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Golfinhos dão show no mar e chamam a atenção na Baía de Vitória

O registro foi feito na manhã deste domingo (7) pelo instrutor náutico Carlos Salles no acesso ao canal do Porto de Vitória, na Capital capixaba, próximo à Terceira Ponte
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 nov 2021 às 16:33

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 16:33

Vitória
Os golfinhos foram flagrados na manhã deste domingo (7) na Baía de Vitória Crédito: Carlos Salles | Internauta
A aula náutica na manhã deste domingo (7) na Baía de Vitória teve um imprevisto, mas nada grave. O motivo que chamou a atenção do instrutor náutico Carlos Salles e dos alunos dele foi a presença de golfinhos no acesso ao canal do Porto de Vitória, na Capital capixaba, próximo à Terceira Ponte.
Pouco depois das 8h30, o instrutor passava pelo trecho quando se deparou com os animais. De cara, Carlos logo identificou que eram golfinhos, mas a cena inusitada não foi tão rapidamente assimilada por um dos alunos.

VEJA O VÍDEO

"Estava preocupado com o aluno que imaginava ser um tubarão, apesar de eu falar que eram golfinhos. Ele não acreditava, então fiz a aproximação", contou.
Segundo o instrutor, esta não foi a primeira vez que ele viu um ou mais cetáceos na região. Entre este sábado (6) e este domingo (7), ele presenciou cerca de 10 animais navegando pela região.

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