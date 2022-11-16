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Fumaça densa

Incêndio atinge apartamento em prédio de Vila Velha; veja vídeo

Chamas tomaram o imóvel por volta das 16h desta quarta-feira (16). Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, no bairro Ataíde
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

16 nov 2022 às 17:55

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 17:55

Um incêndio atingiu um apartamento no 9º andar do Residencial Costa Bella na tarde desta quarta-feira (16), no bairro Ataíde, em Vila Velha. Imagens enviadas por leitores ao jornal A Gazeta mostram uma fumaça densa saindo de um dos andares do imóvel, além da movimentação de pessoas dentro do condomínio. As chamas foram controladas por volta das 17h, mas edifício precisou ser isolado.
Informações iniciais de testemunhas davam conta que de ninguém estava no apartamento na hora do incêndio, mas a Tenente Eunice, do Corpo de Bombeiros, informou que um homem estava no imóvel e ficou ferido. Segundo a militar, ele foi socorrido consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.
Incêndio em prédio de Vila Velha
Bombeiros atuaram no combate às chamas Crédito: Fernando Madeira
O Corpo de Bombeiros informou, por nota, ter sido acionado por volta de 16h. De acordo com a corporação, o fogo se concentrou no interior do apartamento e também chegou ao corredor. Houve danos ainda nas portas de outros apartamentos devido ao calor. O condomínio solicitou perícia e o prazo para a conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o prédio inteiro foi isolado após o acidente. Por volta de 22h20 desta quarta-feira, a Prefeitura de Vila Velha informou, por nota, que  local passaria por perícia do Corpo de Bombeiros, e, após isso, "por força de lei, toda estrutura do prédio será avaliada. Elevadores, energia e gás serão vistoriados. Até que o serviço seja concluído, o prédio foi evacuado e os moradores encaminhados a residências de parentes e amigos". Segundo o órgão, nesta quinta-feira (17) o serviço no local terá continuidade para que o prédio seja liberado quanto antes aos moradores.

Atualização

17/11/2022 - 6:26
A Prefeitura de Vila Velha enviou nota, às 22h20 desta quarta-feira (16), sobre a situação do prédio em que apartamento foi atingido por incêndio no bairro Ataíde. O texto foi atualizado.

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