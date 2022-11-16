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Boa Vista II

Homem invade escola em Vila Velha e foge após chegada da PM

Polícia Militar foi ao local assim que recebeu a denúncia de que um suspeito armado estaria no local; Guarda Municipal reforçou segurança na unidade
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 nov 2022 às 16:38

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 16:38

Susto na Escola Municipal Professora Nice de Paula A. Sobrinho, em Boa Vista II, Vila Velha, nesta quarta-feira (16): a Polícia Militar foi acionada com a informação de que um homem armado teria invadido a unidade. Equipes foram até o local, mas o suspeito fugiu assim que as viaturas chegaram. 
A PM afirmou que o Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciodes/190) recebeu a informação e, no local, o diretor da unidade conversou com os militares. "Ele disse que um suspeito invadiu a escola falando que estava sendo perseguido por pessoas armadas que queriam matá-lo, porém com a chegada das viaturas ele fugiu", detalhou a corporação.
Ainda segundo a PM, buscas foram realizadas, mas o homem não foi encontrado. "Não houve danos físicos ou materiais durante a ocorrência", reforçou a corporação.
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha garantiu que o homem não estaria armado. Em nota, informou que "um homem, desarmado, entrou correndo na escola. Pela situação atípica, a Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito saiu da escola antes que a polícia chegasse".
Homem invade escola em Vila Velha e foge após chegada da PM
A Guarda Municipal esteve na unidade de ensino e permanecerá até o horário de saída, para tranquilizar pais e alunos.

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