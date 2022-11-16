Pneu de ônibus escolar se solta durante transporte de alunos em Cachoeiro

O pneu traseiro de um ônibus escolar se soltou no momento em que o coletivo passava pelo distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, no final da manhã desta quarta-feira (16). O veículo estava transportando alunos de volta para casa quando o acidente aconteceu e a roda foi parar do outro lado da pista. d

O ônibus levava estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEF) Wilson Resende para a localidade de Monte Alegre, localidade vizinha a Burarama. Conforme imagens registradas pelos alunos após o fato e segundo relatos dos pais deles, o veículo tem diversos problemas estruturais.

Roda de ônibus se solta e assusta alunos em Cachoeiro Crédito: Telespectador| TV Gazeta Sul

Conforme as denúncias, há bancos com estruturas frouxas, que oferecem risco aos estudantes. “E o estado do ônibus, como está? Isso não era nem para estar andando”, afirma uma aluna em um vídeo, ao filmar a parte externa e interna do ônibus.

O diretor social de Monte Alegre, Ancelmo Verediano, que representa a associação de moradores local, disse que apesar do susto devido ao acidente, ninguém ficou ferido. Após o fato, muitos alunos retornaram para casa a pé ou de carona com pais de alunos em carros particulares.

“O ônibus leva os alunos para escola de manhã, e traz os estudantes da escola às 12h20. De Monte Alegre, são cerca de 30 alunos. Amanhã os alunos e os pais estarão na praça às 5h50, esperando o novo ônibus para ver se há condições de andar nele”, afirmou.

Roda de ônibus se solta e alunos denunciam situação do veículo em Cachoeiro Crédito: Telespectador/ Tv Gazeta Sul

A Gazeta, a Procurada por, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) esclareceu que o transporte escolar é oferecido por meio de parceria entre o governo do Estado e as prefeituras, pelo Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE).

Em nota, a Sedu explicou que as prefeituras ficam responsáveis pela contratação, gestão e fiscalização dos contratos das empresas que prestam o serviço. Por fim, afirmou que a Superintendência Regional está tomando as providências junto à administração municipal para a troca do ônibus.