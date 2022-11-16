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Susto

Pneu de ônibus escolar se solta durante transporte de alunos em Cachoeiro

Caso aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (16) no interior de Cachoeiro de Itapemirim. Alunos denunciam estrutura precária do coletivo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 nov 2022 às 18:27

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 18:27

O pneu traseiro de um ônibus escolar se soltou no momento em que o coletivo passava pelo distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no final da manhã desta quarta-feira (16). O veículo estava transportando alunos de volta para casa quando o acidente aconteceu e a roda foi parar do outro lado da pista.  d
O ônibus levava estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEF) Wilson Resende para a localidade de Monte Alegre, localidade vizinha a Burarama. Conforme imagens registradas pelos alunos após o fato e segundo relatos dos pais deles, o veículo tem diversos problemas estruturais.
Roda de ônibus se solta e assusta alunos em Cachoeiro Crédito: Telespectador| TV Gazeta Sul
Conforme as denúncias, há bancos com estruturas frouxas, que oferecem risco aos estudantes. “E o estado do ônibus, como está? Isso não era nem para estar andando”, afirma uma aluna em um vídeo, ao filmar a parte externa e interna do ônibus.
O diretor social de Monte Alegre, Ancelmo Verediano, que representa a associação de moradores local, disse que apesar do susto devido ao acidente, ninguém ficou ferido. Após o fato, muitos alunos retornaram para casa a pé ou de carona com pais de alunos em carros particulares.
“O ônibus leva os alunos para escola de manhã, e traz os estudantes da escola às 12h20. De Monte Alegre, são cerca de 30 alunos. Amanhã os alunos e os pais estarão na praça às 5h50, esperando o novo ônibus para ver se há condições de andar nele”, afirmou.
Roda de ônibus se solta e assusta alunos em Cachoeiro
Roda de ônibus se solta e alunos denunciam situação do veículo em Cachoeiro Crédito: Telespectador/ Tv Gazeta Sul
Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) esclareceu que o transporte escolar é oferecido por meio de parceria entre o governo do Estado e as prefeituras, pelo Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE).
Em nota, a Sedu explicou que as prefeituras ficam responsáveis pela contratação, gestão e fiscalização dos contratos das empresas que prestam o serviço. Por fim, afirmou que a Superintendência Regional está tomando as providências junto à administração municipal para a troca do ônibus.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim também foi demandada pela reportagem. Por meio de nota disse que a empresa prestadora do serviço foi notificada e amanhã o veículo será substituído. Sobre os problemas no coletivo, disse que denúncias como esta podem ser feitas pelo 156, Ouvidoria.

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