Acidente na BR 262 deixa uma pessoa ferida em Domingos Martins

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na BR 262, em Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos veículos é um táxi.
A corporação não informou em qual dos carros estava a vítima, mas o militares fizeram a imobilização e depois a deixaram aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os bombeiros também auxiliaram na sinalização e limpeza da pista.
A reportagem tenta contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para informações sobre a dinâmica do acidente e também sobre a situação do trânsito no trecho.