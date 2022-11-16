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Região Serrana

Acidente na BR 262 deixa uma pessoa ferida em Domingos Martins

Vítima foi imobilizada pelo Corpo de Bombeiros e depois atendida por uma equipe de resgate do Samu/192
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

16 nov 2022 às 15:22

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 15:22

Acidente na BR 262, na altura de Domingos Martins, envolveu três veículos
Acidente na BR 262, na altura de Domingos Martins, envolveu dois veículos Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na BR 262, em Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos veículos é um táxi. 
A corporação não informou em qual dos carros estava a vítima, mas o militares fizeram a imobilização e depois a deixaram aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os bombeiros também auxiliaram na sinalização e limpeza da pista.
A reportagem tenta contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para informações sobre a dinâmica do acidente e também sobre a situação do trânsito no trecho. 

Acidente deixa uma pessoa ferida na BR 262

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