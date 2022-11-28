Semana começa com chuva forte e transtornos em cidades do ES

Árvore caiu em muro de casa em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica

A previsão do tempo que indicava instabilidade, com chuva em todo Espírito Santo e ventos, se cumpriu e tem causado transtornos aos capixabas nesta segunda-feira (28). Em poucas horas do dia, foram registrados pontos de alagamentos e árvores caídas na Grande Vitória . Segundo a Defesa Civil Estadual, há pontes danificadas e barragens em risco no Norte e Noroeste do Estado.

A Defesa Civil do Espírito Santo divulgou um boletim meteorológico às 6h desta segunda-feira informando que 128 pessoas estão desalojadas, a maior parte delas (72) em Vila Pavão. Outras 19 estão desabrigadas, a maioria (11) em Linhares.

O volume de chuva expressivo notado pelos capixabas e que causa transtornos em todo o Espírito Santo é visto também nos números. Há casos de cidades que registraram mais de 100 mm de chuva em 24 horas.

As cidades que mais tiveram chuva em 24 horas no ES:

SERRA - 146.45mm

FUNDÃO 138.2mm

SANTA LEOPOLDINA 108.6mm

ANCHIETA 98.0mm

SÃO DOMINGOS DO NORTE 81.19mm

JOÃO NEIVA 78.62mm

RIO NOVO DO SUL 64.6mm

IBIRAÇU 64.2mm

VITÓRIA 56.1mm

MARECHAL FLORIANO 55.2mm

ALFREDO CHAVES 52.2mm



Veja a situação dos principais municípios atingidos no ES:

Arquivos & Anexos Boletim Defesa Civil | 6h Veja as informações divulgadas nesta segunda (28) Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

O grande volume de chuva em um curto período de tempo causou estragos em algumas cidades. O documento tem a lista completa dos municípios capixabas. Abaixo, você pode conferir os principais afetados.

QUEDAS DE ÁRVORES NA GRANDE VITÓRIA

Ao menos duas árvores caíram em decorrência dos ventos na madrugada desta segunda (28). Uma ocorrência foi registrada na Rua Eugenílio Ramos, em Jardim da Penha. Outra árvore caiu na Avenida Santo Antônio, em frente ao cemitério.

Durante a chuva intensa acompanhada de ventos fortes que atingem o Espírito Santo, a Grande Vitória amanheceu nesta segunda-feira (28) com diversos registros de quedas de árvores. Na Capital, próximo ao Cemitério de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, uma árvore de grande porte caiu, destruindo um carro que estava debaixo.

Após o acidente, o veículo, que estava estacionado, ficou com as partes do teto e do capô destruídas, além dos pneus vazios. O dono tinha acabado de pagar o veículo, que teve perda total. Além do automóvel, a árvore – que era antiga na região – também atingiu a fiação elétrica na Avenida Santo Antônio.

Árvore cai sobre carro em Santo Antônio, Vitória

Já no Parque Moscoso, na região do Centro de Vitória, duas árvores caíram e destruíram parte da decoração natalina do parque. Uma das árvores caiu por completo em um das passagens utilizadas por pedestres e causou danos na em parte da decoração ao redor. Em relação à segunda árvore, um galho caiu próximo a um lago.

A decoração natalina no Parque Moscoso, centro de Vitória, foi danificada Crédito: Roberto Pratti

Em Jardim da Penha, no cruzamento das ruas Eugenílio Ramos e Ludwik Macal, árvore de grande porte caiu no início da madrugada desta segunda (28). A calçada foi danificada e a passagem de pedestres ficou limitada após a queda. Outras árvores menores próximas também foram derrubadas pela chuva forte.

Árvore cai sobre carro em Santo Antônio, Vitória

Na Serra, moradores relatam que uma árvore caiu sobre um transformador de energia, causando transtornos na rua Gustavo Barroso, no bairro Chácara Parreiral, na manhã desta segunda-feira. A Prefeitura da Serra e a EDP foram demandadas para mais informações sobre a ocorrência. Quando houver um posicionamento, esta matéria será atualizada.

A Defesa Civil de Cariacica informou que foi acionada nesta segunda-feira (28) para atender a ocorrência de uma árvore que caiu sobre uma casa e um muro, na rua Muriaé, no bairro Santa Rosa, próximo a Flexal. A prefeitura informou que mandou equipes ao local.

Árvore caiu em muro de casa em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica

Em Vila Velha, segundo a prefeitura, também foram duas árvores caídas: uma no Convento da Penha e outra em Parque de Cocal. Equipes foram aos dois locais para remoção das árvores. De acordo com a administração municipal, há pontos de alagamentos em Nossa Senhora da Penha, Ibes e Santa Inês.

ECOPORANGA

Chuva causa transtornos em todo o ES Crédito: Defesa Civil Estadual

No sábado (26), houve queda da ponte que serve de ligação entre os distritos de Muritiba, em Ecoporanga, e Vila Pereira, já em Nanuque-MG. A secretaria de obras de Ecoporanga tomou conhecimento do evento e ciente para iniciar as providências nesta segunda-feira (28). Segundo o Coordenador Municipal de Defesa Civil, foi uma pequena represa que rompeu e com o aumento da vazão houve a queda de uma cabeceira da ponte. No momento o volume do rio já baixou, segundo a defesa civil.

FUNDÃO

No domingo (27), houve queda de um muro, atingindo parte de uma residência. Não houve vítimas, mas quatro pessoas ficaram desalojadas.

NOVA VENÉCIA

Chuva causa transtornos em todo o ES Crédito: Defesa Civil Estadual

No sábado (26), foi constatado que uma barragem estava com com risco de rompimento. O local foi vistoriado pela equipe dos Bombeiros e as informações repassadas para o órgão competente AGERH e IDAF.

PEDRO CANÁRIO

A Defesa Civil identificou pontos de alagamento no Centro. 2 pessoas ficaram desalojadas no domungo (27). Houve ainda movimento de massa próximo a residências na cidade, mas sem vítimas.

PINHEIROS

Chuva causa transtornos em todo o ES Crédito: Defesa Civil Estadual

Em decorrência das chuvas, uma ponte ficou danificada na divisa entre Boa Esperança e Pinheiros no último sábado (26). A Secretaria de Obras foi informada e informou que iniciará as obras assim que o tempo apresentar estabilidade. Não há comunidade isolada.

SANTA LEOPOLDINA

Santa Leopoldina registrou chuva forte e desabamento Crédito: Defesa Civil Estadual

Deslizamento atingiu parte de uma residência no Centro da cidade. Não houve vítimas. O local foi isolado e dois edifícios foram interditados.

SÃO MATEUS

No sábado (26), houve queda de barreira sobre a rodovia que liga São Mateus a Nova Venécia ES-381 (Bamburral) obstruindo totalmente a via. A limpeza/desobstrução foi realizada pela prefeitura de São Mateus horas depois já normalizando o fluxo na rodovia.

Ruas alagadas em Guriri no domingo (27) Crédito: Defesa Civil Estadual

No domingo (27), imagens feitas pela Defesa Civil mostram ruas alagadas em Guriri.

VILA VALÉRIO