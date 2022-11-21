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Choveu, alagou

Mapa dos alagamentos: veja os pontos críticos da Grande Vitória

Com base nos boletins da Defesa Civil e no Arquivo de A Gazeta, montamos um mapa com os principais (e antigos) pontos de alagamento na Grande Vitória
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

21 nov 2022 às 16:06

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 16:06

Vem verão, sai verão, o problema se repete. Basta chegar a temporada de chuvas mais intensas para o capixaba enfrentar as mesmas ruas alagadas e ver os mesmos bairros que sofrem com as enchentes. Para poder visualizar melhor esses locais mais críticos, A Gazeta fez um mapa com os pontos "históricos" de alagamento na Grande Vitória.
Foram considerados os registros dos boletins da Defesa Civil estadual, além das matérias e fotos do arquivo de A Gazeta. No total, o levantamento contemplou 45 pontos em VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica.
O mapa é interativo, então é possível dar zoom e navegar pelas ruas da Grande Vitória. Ao clicar nas nuvens, que indicam os pontos que mais alagam, é possível ler uma breve descrição e imagens dos locais.

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