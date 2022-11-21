Enem: gabarito extraoficial das provas cinza, rosa, amarela e azul do 2° dia

Com os cadernos em mão, candidatos podem comparar respostas do gabarito. Crédito: Fernando Madeira

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 aconteceu neste domingo (20) com mais de 60 mil pessoas inscritas no Espírito Santo. O gabarito oficial deve sair até o dia 23 deste mês. Já as pontuações de cada candidato serão divulgadas durante o mês de março. Até lá, é possível conferir abaixo o gabarito extraoficial divulgado pelo Centro Educacional Madan, em parceria com o Sistema Poliedro.

As provas do segundo dia tiveram 90 questões divididas entre as áreas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e Matemática.

Provas com cores diferentes