Enem: gabarito extraoficial das provas cinza, rosa, amarela e azul do 2° dia

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 aconteceu neste domingo (20) com mais de 60 mil pessoas inscritas no Espírito Santo. O gabarito oficial deve sair até o dia 23 deste mês. Já as pontuações de cada candidato serão divulgadas durante o mês de março. Até lá, é possível conferir abaixo o gabarito extraoficial divulgado pelo Centro Educacional Madan, em parceria com o Sistema Poliedro.
As provas do segundo dia tiveram 90 questões divididas entre as áreas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e Matemática.
Provas com cores diferentes
Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são aplicadas em 4 versões de cores diferentes: amarela, azul, cinza e rosa. Apesar dos cadernos distintos, as questões são as mesmas e o que muda é só a ordem. Portanto, a conferência dos acertos deve ser feita de acordo o gabarito correspondente a cor da prova feita neste domingo.