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Enem 2022

Enem: gabarito extraoficial das provas cinza, rosa, amarela e azul do 2° dia

Correção oficial deve ser liberada até o dia 23 deste mês, mas você já pode conferir as respostas divulgadas pelo Centro Educacional Madan em parceira com Sistema Poliedro
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

20 nov 2022 às 22:34

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 22:34

Com os cadernos em mão, candidatos podem comparar respostas do gabarito.
Com os cadernos em mão, candidatos podem comparar respostas do gabarito. Crédito: Fernando Madeira
O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 aconteceu neste domingo (20) com mais de 60 mil pessoas inscritas no Espírito Santo. O gabarito oficial deve sair até o dia 23 deste mês. Já as pontuações de cada candidato serão divulgadas durante o mês de março. Até lá, é possível conferir abaixo o gabarito extraoficial divulgado pelo Centro Educacional Madan, em parceria com o Sistema Poliedro.
As provas do segundo dia tiveram 90 questões divididas entre as áreas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e Matemática.

Provas com cores diferentes

Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são aplicadas em 4 versões de cores diferentes: amarela, azul, cinza e rosa. Apesar dos cadernos distintos, as questões são as mesmas e o que muda é só a ordem. Portanto, a conferência dos acertos deve ser feita de acordo o gabarito correspondente a cor da prova feita neste domingo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Enem: professores do ES comentam 2º dia de provas; veja vídeos

Confira o gabarito extraoficial da prova azul do 2º dia do Enem 2022

Confira o gabarito extraoficial da prova amarela do 2º dia do Enem 2022

Confira o gabarito extraoficial da prova rosa do 2º dia do Enem 2022

Confira o gabarito extraoficial da prova cinza do 2º dia do Enem 2022

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