Confira o gabarito extraoficial da prova azul do 2° dia do Enem 2022

Caderno azul do 2º dia do Enem 2022. Crédito: Fernando Madeira

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 aconteceu neste domingo (20) com mais de 60 mil pessoas inscritas no Espírito Santo. No país, 3,4 milhões estavam aptos a fazer a prova e tentar uma vaga no ensino superior, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As provas do segundo dia tiveram 90 questões divididas entre as áreas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e Matemática. O gabarito oficial da prova deve sair até o dia 23 deste mês. Até lá, é possível conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova azul, produzido pelo Centro Educacional Madan, em parceria com o Sistema Poliedro.

Provas com cores diferentes

Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são aplicadas em 4 versões de cores diferentes: amarela, azul, cinza e rosa. Apesar dos cadernos distintos, as questões são as mesmas e o que muda é só a ordem. Portanto, a conferência dos acertos deve ser feita de acordo o gabarito correspondente a cor da prova feita neste domingo.