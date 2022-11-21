Enem: professores do ES comentam 2° dia de provas; veja vídeos

Candidatos em frente ao Colégio Estadual do Espírito Santo, local de provas do Enem. Crédito: Gedyson Viana

Após o fim do segundo dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2022 , professores do Centro Educacional Madan analisaram as 90 questões abordadas nas áreas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e Matemática.

Confira em vídeos os comentários feitos pela equipe do Madan, a pedido de A Gazeta. A divisão foi feita por assuntos: Biologia, Física, Química e Matemática. No final, o professor Daniel Rojas Nascimento faz uma análise geral sobre o exame. O educador faz a prova há 8 anos para identificar tendências na avaliação.

Biologia

Com cerca de 15 questões todos os anos, o conteúdo de Biologia é cobrado dentro da prova de Ciências da Natureza. A professora de Biologia do Madan, Mayara dos Santos Guarieiro, comentou sobre os assuntos abordados este ano.

Física

A presença de até 15 questões sobre Física já é esperada todo ano no Enem. O professor de Física Marlon Vinícius Rios de Faria Queiroz comentou sobre os conteúdos que marcaram presença na prova.

Química

Os tópicos de Química também estão inclusos na área de Ciências da Natureza. O professor de Química do Madan, Marcus Vinícius Lisboa Motta, comentou as questões deste ano.

Matemática

A prova de Matemática é composta por 45 questões, a maior quantidade destinada para uma só disciplina no exame. O professor Rodrigo Aguiar Pinheiro analisou a prova e chamou a atenção para duas questões que podem ser anuladas.

COMENTÁRIO GERAL