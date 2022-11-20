Candidatos gostam da praticidade da versão digital do Enem 2022

Enem digital: provas são aplicadas em computadores sem acesso à internet Crédito: Milca de Oliveira

Em todo o Brasil, mais de 65 mil candidatos participaram da edição digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que se encerrou neste domingo (20). O formato chega a sua terceira edição com avaliação positiva dos estudantes, que aprovam a praticidade para realizar o exame.

O formato é exclusivo para participantes concluintes do ensino médio em 2022 ou que já concluíram esta etapa. A estrutura da prova é a mesma do exame impresso: com quatro provas objetivas e uma redação, e é necessário ir ao local da prova.

Já as respostas são dadas no computador e a marcação de gabarito acontece ao clicar no próprio caderno de questões, quando o candidato assinala a alternativa que considera correta.

Para o estudante John Aquila, de 19 anos, essa praticidade o ajudou na realização do exame. Ele escolheu fazer a prova no Centro Universitário Salesiano, no bairro Forte São João, em Vitória.

O estudante de Nutrição John Áquila tem 19 anos e faz o Enem pela quarta vez. Crédito: Vitor Recla

"O formato digital é mais prático, você não corre o risco de errar o gabarito. A cadeira é mais confortável, me adaptei bem. Eu prefiro bem mais do que o tradicional formato em escrever." John Aquila - Estudante

A estudante Emanuelle Gomes, de 19 anos, fez o Enem pela primeira vez. Ela também optou pelo formato digital e aprovou a versão. “A prova digital permite maior praticidade e segurança. O gabarito é preenchido automaticamente e isso ajuda bastante”, afirmou.