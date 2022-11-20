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Candidatos gostam da praticidade da versão digital do Enem 2022

O formato, que contou com mais de 65 mil candidatos no Brasil, é exclusivo aos que vão concluir ou já terminaram o ensino médio em 2022
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

20 nov 2022 às 18:52

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 18:52

Enem digital: provas são aplicadas em computadores sem acesso à internet
Enem digital: provas são aplicadas em computadores sem acesso à internet Crédito: Milca de Oliveira
Em todo o Brasil, mais de 65 mil candidatos participaram da edição digital  do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que se encerrou neste domingo (20). O formato chega a sua terceira edição com avaliação positiva dos estudantes, que aprovam a praticidade para realizar o exame.
O formato é exclusivo para participantes concluintes do ensino médio em 2022 ou que já concluíram esta etapa. A estrutura da prova é a mesma do exame impresso: com quatro provas objetivas e uma redação, e é necessário ir ao local da prova.
Já as respostas são dadas no computador e a marcação de gabarito acontece ao clicar no próprio caderno de questões, quando o candidato assinala a alternativa que considera correta.
Para o estudante John Aquila, de 19 anos, essa praticidade o ajudou na realização do exame. Ele escolheu fazer a prova no Centro Universitário Salesiano, no bairro Forte São João, em Vitória.
O estudante de Nutrição John Áquila tem 19 anos e faz o Enem pela quarta vez.
O estudante de Nutrição John Áquila tem 19 anos e faz o Enem pela quarta vez. Crédito: Vitor Recla
"O formato digital é mais prático, você não corre o risco de errar o gabarito. A cadeira é mais confortável, me adaptei bem. Eu prefiro bem mais do que o tradicional formato em escrever."
John Aquila - Estudante
A estudante Emanuelle Gomes, de 19 anos, fez o Enem pela primeira vez. Ela também optou pelo formato digital e aprovou a versão. “A prova digital permite maior praticidade e segurança. O gabarito é preenchido automaticamente e isso ajuda bastante”, afirmou.
*O residente Vitor Recla é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Amanda Monteiro.

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