Enem: prova estava difícil e salas mais vazias, dizem candidatos no ES

Neste domingo (20) foi realizado o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. O teste trouxe 45 questões de Ciências da Natureza, área que inclui as disciplinas de Biologia, Física e Química, além de 45 questões de Matemática. Ao todo, foram 90 questões que os candidatos tiveram que responder em até 5 horas de prova.

Os portões dos locais de aplicação se abriram às 12h e fecharam às 13h. A prova teve início às 13h30 e seguiu até às 18h30. Candidatos que saíram antes do término aqui na Grande Vitória, comentaram sobre suas impressões do segundo dia prova. A avaliação é que o exame deste domingo (20) foi considerado mais difícil do que no domingo passado (13), principalmente em Matemática. Além disso, alguns notaram que as salas estavam mais vazias, com redução do número de participantes.

"A prova estava dificílima"

O aposentado Ueber Chaves, de 67 anos, fez o Enem pela terceira vez Crédito: Vitor Recla

O aposentado Ueber Chaves, de 67 anos, atualmente faz um curso técnico de Zootecnia e prestou o Enem pela terceira vez neste domingo (20). Ele achou a prova bem difícil.

“A prova estava dificílima, principalmente Matemática, mas espero me sair bem. Na semana passada, as provas estavam mais tranquilas”, afirmou Ueber.

"Muitas salas vazias"

Yasmin tem 21 anos e foi fazer o Enem pela 3ª vez no Colégio Estadual, em Vitória Crédito: Livia Bonatto

Yasmin Miranda, 21, é atendente e fez o Enem pela terceira vez no Colégio Estadual do Espírito Santo, em Vitória. Ela conta que percebeu as salas mais vazias que no último domingo de prova (13). “Na minha sala, teve 12 pessoas que faltaram. Muitas salas ficaram vazias. Média de 15 candidatos na sala. Passando pelo corredor dava para ver que estava bem mais vazia do que da semana passada.”

Em relação ao conteúdo, ela conta que achou essa prova mais tranquila do que as outras edições que fez. “Não teve nada fora do comum do ensino médio.” Yasmin pretende cursar Biologia.

Ela acrescenta que quando chegou na sua sala de prova, havia fórmulas de Física e Matemática nos quadros, que foram cobertas com fita crepe pelos fiscais durante a aplicação do exame. Segundo ela, o incidente tirou um pouco da atenção dos candidatos, mas foi breve, durando cerca de 5 minutos.

"Um pouco mais difícil"

Ana Karolina, 19, e Eric Cintra, 20, fizeram o Enem pela primeira vez neste domingo (20). Crédito: Lívia Bonatto

Tanto a Ana Karolina, 19, quanto o Eric Cintra, 20, fizeram o Enem pela primeira vez neste domingo (20), no Colégio Estadual do Espírito Santo, em Vitória. Ele é auxiliar administrativo em um hospital e pretende fazer curso de Técnico em Radiologia. “Semana passada, vim mais tenso, mas fiz uma prova boa. Hoje vim mais tranquilo, porém foi um pouco mais difícil do que eu esperava. Mas deu para fazer tranquilo”, conta o candidato.

Ana Karolina é recepcionista e conta que a prova foi bem desgastante. “Me inscrevi, mas não estudei. Vim mais para testar. Ainda estou indecisa, mas penso em cursar Psicologia ou Biologia”.

"Questões bem difíceis"

Matheus de Araujo Campos, de 22 anos, fez Enem na Grande Vitória neste domingo (20). Crédito: Lívia Bonatto

O vigilante Matheus de Araujo Campos, de 22 anos, pretende ingressar no curso de Direito na Ufes. Essa foi a primeira vez que ele fez o Enem e a expectativa está alta. “Faz bastante tempo que estou estudando. Me preparo há dois anos para fazer a prova."

Quando perguntado sobre a prova, o candidato avaliou que, apesar do nível de dificuldade, conseguiu se sair bem. "Acho que eu fui bem. Tinham questões bem difíceis, mas caiu bastante coisa que eu estudei.”

Relativamente fácil

Eduardo Casagrande, de 18 anos, fez o Enem no Colégio Estadual do Espírito Santo em Vitória. Crédito: Lívia Bonatto

O estudante Eduardo Casagrande, de 18 anos, já passou em uma faculdade particular para cursar medicina. O candidato optou por fazer o Enem pra conseguir uma bolsa. Para ele, a prova estava relativamente fácil, apesar dos textos grandes. “Tinha que filtrar muito bem as informações. Mas acho que fui razoável.”

Mãe e filho no Enem

Danielle Moraes de Oliveira Moura, 40 anos, e seu filho, João Victor, fizeram o Enem neste domingo (20). Crédito: Lívia Bonatto

Danielle Moraes de Oliveira Moura, 40, cursa o primeiro período de Medicina em uma faculdade particular e fez o Enem para não perder a inscrição que já havia pago. Seu filho, João Victor de Oliveira Moura, tem 15 anos e fez o exame para treinar. Ele também quer fazer Medicina. “Prova cansativa, coloquei ele pra fazer desde agora para pegar o ritmo”, comenta a mãe.