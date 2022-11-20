Fora da escola há 40 anos, militar aposentado faz Enem para tentar Direito

Elvio Perosini, militar aposentado, tentou o Enem na faculdade Estácio, em Jardim Camburi Crédito: Vitor Recla

Elvio Perosini, de 55 anos, é um dos 63 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, no Espírito Santo. Fora da escola há quase 40 anos, o objetivo dele é voltar a estudar e realizar um sonho pessoal: cursar Direito.

Militar aposentado, ele chegou à faculdade Estácio de Sá, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, por volta de 12h20 neste domingo (20), para realizar a prova de Matemáticas e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias.

Quanto à expectativa para o segundo dia de provas, Elvio compartilhou que foi bem no primeiro final de semana, e acredita ter um bom resultado neste domingo por dominar a área de exatas, segundo ele.

“Fiz a correção da primeira prova com o gabarito extraoficial e acertei 61 questões. A expectativa é que eu faça uma boa prova hoje, porque sempre fui bom em exatas”, comentou.