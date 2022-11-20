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Enem 2022

Fora da escola há 40 anos, militar aposentado faz Enem para tentar Direito

Elvio Perosini se prepara para realizar o sonho de cursar Direito. Ele disse que está com expectativa boa para o segundo dia por dominar a área de exatas
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

20 nov 2022 às 14:04

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 14:04

Elvio Perosini, militar aposentado, tentou o Enem na faculdade Estácio, em Jardim Camburi
Elvio Perosini, militar aposentado, tentou o Enem na faculdade Estácio, em Jardim Camburi Crédito: Vitor Recla
Elvio Perosini, de 55 anos, é um dos 63 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, no Espírito Santo.  Fora da escola há quase 40 anos, o objetivo dele é voltar a estudar e realizar um sonho pessoal: cursar Direito. 
Militar aposentado, ele chegou à faculdade Estácio de Sá, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, por volta de 12h20 neste domingo (20), para realizar a prova de Matemáticas e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. 
Quanto à expectativa para o segundo dia de provas, Elvio compartilhou que foi bem no primeiro final de semana, e acredita ter um bom resultado neste domingo  por dominar a área de exatas, segundo ele.
“Fiz a correção da primeira prova com o gabarito extraoficial e acertei 61 questões. A expectativa é que eu faça uma boa prova hoje, porque sempre fui bom em exatas”, comentou.
*Os residentes Vitor Recla e Beatriz Heleodoro são alunos do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Amanda Monteiro.

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