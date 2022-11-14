Saiba quando saem os gabaritos oficiais do Enem e como consultar

Gabarito serão divulgados após última prova Crédito: Shutterstock/Arte Geraldo Neto

O primeira dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2022 aconteceu no último domingo (13). Já no próximo final de semana (dia 20), as provas do segundo e último dia serão aplicadas. Entretanto, os gabaritos oficiais das provas objetivas não serão divulgados no mesmo dia das provas.

Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a previsão é que o gabarito oficial do Enem seja publicado até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas, isto é, até o dia 23 de novembro, junto com os cadernos de prova, na página do Inep

O Enem é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação. Neste domingo (13), os estudantes realizaram as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; além da produção textual, com estrutura dissertativo-argumentativa. Foram 5 horas e 30 minutos de provas.

Já no próximo domingo, o segundo dia do exame, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração.