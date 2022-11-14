Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Provas

Saiba quando saem os gabaritos oficiais do Enem e como consultar

No último domingo (13), os estudantes realizaram as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; além da redação
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 nov 2022 às 12:02

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 12:02

Confira os gabaritos das provas
Gabarito serão divulgados após última prova Crédito: Shutterstock/Arte Geraldo Neto
O primeira dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2022 aconteceu no último domingo (13). Já no próximo final de semana (dia 20), as provas do segundo e último dia serão aplicadas. Entretanto, os gabaritos oficiais das provas objetivas não serão divulgados no mesmo dia das provas.
► CONFIRA AQUI O GABARITO EXTRAOFICIAL DO ENEM
Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a previsão é que o gabarito oficial do Enem seja publicado até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas, isto é, até o dia 23 de novembro, junto com os cadernos de prova, na página do Inep.
O Enem é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação. Neste domingo (13), os estudantes realizaram as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; além da produção textual, com estrutura dissertativo-argumentativa. Foram 5 horas e 30 minutos de provas.
Já no próximo domingo, o segundo dia do exame, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração.
Apesar de os gabaritos oficiais serem divulgados ainda neste mês, ainda não há uma data definida para publicação dos resultados individuais de cada candidato. O prazo será informado posteriormente.

Veja Também

Entenda a prova de Ciências da Natureza e como tirar nota boa no Enem 2022

Entenda a prova de Matemática e como garantir uma boa nota no Enem 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Enem Inep Enem 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados