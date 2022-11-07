Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segundo dia

Entenda a prova de Ciências da Natureza e como tirar nota boa no Enem 2022

Uma característica marcante da área são as questões baseadas em situações problemas que exigem do aluno a capacidade de saber aplicar os conteúdos de química, física e biologia a cenários do dia a dia
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

07 nov 2022 às 16:29

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 16:29

As 45 questões da prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) trazem a aplicação de teorias a cenas comuns do cotidiano e têm um forte caráter interdisciplinar. As perguntas misturam conhecimentos de química, física e biologia, por isso é importante saber diferenciar a abordagem desejada para cada questão.
Neste ano, a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias será realizada no segundo domingo do Enem, dia 20 de novembro.
Para quem deseja entrar em cursos concorridos da área da saúde, como Medicina, uma boa nota é essencial. Para ajudar os estudantes durante o preparo, a reportagem de A Gazeta procurou professores da área.
A maior característica da prova são as questões baseadas em situações problemas. As perguntas têm a tendência de aplicar as matérias a fenômenos naturais e situações cotidianas, principalmente na física, o que desafia o aluno a identificar os problemas propostos e aplicar os conteúdos estudados para achar a resposta correta.
Segundo dia Enem 2021: Veja ao vivo a correção da prova
Prova do Enem Crédito: shutterstock / Arte Geraldo Neto
A maior característica da prova são as questões baseadas em situações problemas. As perguntas têm a tendência de aplicar as matérias a fenômenos naturais e situações cotidianas, principalmente na física, o que desafia o aluno a identificar os problemas propostos e aplicar os conteúdos estudados para achar a resposta correta.
Também é recomendado que os alunos saibam analisar, compreender e explicar características de processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico — incluindo o digital —, como também as relações que se estabelecem entre eles.
No ano de 2018, por exemplo, a prova teve uma questão que ligou fenômenos ondulatórios à depilação a laser. Depois de explicar ao estudante como funciona a questão dos comprimentos de onda de luz e fornecer um contexto de como o assunto é aplicado à depilação, a questão perguntou qual o comprimento de onda ideal para ser utilizado sem agredir a pele humana.

Veja Também

Enem 2022: tire suas dúvidas sobre a prova

Não há uma divisão exata de questões, mas o professor de física Marlon Faria, do Madan, explica que mesmo sem regras sobre a distribuição das perguntas, a área de Ciências da Natureza tem uma tendência de organizar um número semelhante para cada uma das três disciplinas.
Por se tratar de uma prova interdisciplinar, ou seja, que as áreas de conhecimento dialogam entre si, é muito importante dominar a interpretação de texto. Em alguns casos, o contexto apresentado para as questões pode ser apresentado por meio de imagens, tabelas e gráficos. Cabe a quem faz a prova interpretar os dados.
"Na prova de biologia há muitas imagens e gráficos que normalmente exigem muito mais interpretação baseada em conceitos básicos que o conhecimento aprofundado do assunto."
Jamine Dillem - Professora de Biologia do Centro Educacional Madan
Assim como o perfil da prova teve mudanças, a forma de se preparar para ela seguiu no mesmo caminho. O professor de química Marcus Vinícius Lisboa Motta, do Madan, reforça que a relação entre as matérias deve ser refletida nos estudos.
Marcus, que também é coordenador do Centro Educacional Primeiro Mundo, acredita que não adianta mais trabalhar teorias vagas, forçando o aluno a “decorar" conteúdos sem aplicações. O estudo aplicado ao dia a dia torna as aulas “mais agradáveis”, quando aplicamos ao dia a dia. Dessa forma, ele sugere que “o estudante deve fazer suas revisões finais considerando as formas que as três disciplinas conversam entre si”.

Matrizes de correção

As matrizes de referência são utilizadas para organizar as competências e habilidades que serão exigidas dos estudantes durante a realização da prova. Na área de Ciências da natureza, são consideradas 8 competências:

01

‎Compreender

Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade

02

‎Identificar

Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos

03

‎Associar intervenções

Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos

04

‎Compreender interações

Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais

05

‎Entender métodos

Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos

06

‎Conhecimentos da física

Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas

07

‎‎Conhecimentos da química

Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas

08

‎‎‎Conhecimentos da biologia

Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas
Quem deseja mais detalhes sobre as competências, objetos de conhecimento e habilidades exigidas pelo Enem pode conferir a matriz de correção completa em um documento disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Como funciona a correção da prova

O Enem utiliza o método de Teoria de Resposta ao Item (TRI) como base para o cálculo das notas. Ele considera três fatores antes de calcular o desempenho dos alunos:

  • Grau de dificuldade — fácil, médio ou difícil
  • Possibilidade de acerto ao acaso — em outras palavras, probabilidade do aluno “chutar”
  • Poder de discriminação — domínio dos alunos sobre certo assunto

Veja Também

Enem 2022: confira o que estudar na reta final para a prova

A nota final leva em consideração a coerência das pessoas em relação aos três pontos e é calculada por computador. É por conta do TRI que existe a possibilidade de dois alunos que acertaram o mesmo número de questões podem tirar a mesma nota.
Por exemplo: João e Maria acertaram 5 questões. João acertou 4 questões fáceis e 1 difícil. Como o seu desempenho foi mais coerente, sua nota será maior. Maria, por sua vez, acertou 4 difíceis e 1 fácil. Sua nota será menor, pois segundo o cálculo de TRI, o acerto de mais questões difíceis em relação às fáceis conta como “chute”.

O Enem

O Enem é uma prova utilizada por pessoas que desejam entrar no ensino superior público do Brasil. A edição de 2022 vai acontecer em dois finais de semana, nos dias 13 e 20 de novembro.
As provas têm uma pontuação que vai de 0 a 1000 pontos, com base no número e dificuldade das questões acertadas. O mesmo vale para a redação, que tem como critério a correção do texto. A nota do Enem pode ser utilizada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Nele, a nota do Enem é utilizada para concorrer em vestibulares por todo o país.

LEIA MAIS 

"Nada de Novo no Front": filme de guerra da Netflix é espetacular

De polícia a psicologia, o que leva uma criança a matar a mãe?

As 10 maiores fakes news das redes sociais no segundo turno das eleições

O que é assédio eleitoral? MPT vai fazer plantão para receber denúncias

Floresta de Pacotuba revela um espetáculo da natureza no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Enem Inep Ensino Médio Sisu Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados