Entenda a prova de Ciências da Natureza e como tirar nota boa no Enem 2022

As 45 questões da prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) trazem a aplicação de teorias a cenas comuns do cotidiano e têm um forte caráter interdisciplinar. As perguntas misturam conhecimentos de química, física e biologia, por isso é importante saber diferenciar a abordagem desejada para cada questão.

Neste ano, a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias será realizada no segundo domingo do Enem, dia 20 de novembro.

Para quem deseja entrar em cursos concorridos da área da saúde, como Medicina, uma boa nota é essencial. Para ajudar os estudantes durante o preparo, a reportagem de A Gazeta procurou professores da área.

A maior característica da prova são as questões baseadas em situações problemas. As perguntas têm a tendência de aplicar as matérias a fenômenos naturais e situações cotidianas, principalmente na física, o que desafia o aluno a identificar os problemas propostos e aplicar os conteúdos estudados para achar a resposta correta.

Prova do Enem Crédito: shutterstock / Arte Geraldo Neto

A maior característica da prova são as questões baseadas em situações problemas. As perguntas têm a tendência de aplicar as matérias a fenômenos naturais e situações cotidianas, principalmente na física, o que desafia o aluno a identificar os problemas propostos e aplicar os conteúdos estudados para achar a resposta correta.

Também é recomendado que os alunos saibam analisar, compreender e explicar características de processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico — incluindo o digital —, como também as relações que se estabelecem entre eles.

No ano de 2018, por exemplo, a prova teve uma questão que ligou fenômenos ondulatórios à depilação a laser. Depois de explicar ao estudante como funciona a questão dos comprimentos de onda de luz e fornecer um contexto de como o assunto é aplicado à depilação, a questão perguntou qual o comprimento de onda ideal para ser utilizado sem agredir a pele humana.

Não há uma divisão exata de questões, mas o professor de física Marlon Faria, do Madan, explica que mesmo sem regras sobre a distribuição das perguntas, a área de Ciências da Natureza tem uma tendência de organizar um número semelhante para cada uma das três disciplinas.

Por se tratar de uma prova interdisciplinar, ou seja, que as áreas de conhecimento dialogam entre si, é muito importante dominar a interpretação de texto. Em alguns casos, o contexto apresentado para as questões pode ser apresentado por meio de imagens, tabelas e gráficos. Cabe a quem faz a prova interpretar os dados.

"Na prova de biologia há muitas imagens e gráficos que normalmente exigem muito mais interpretação baseada em conceitos básicos que o conhecimento aprofundado do assunto." Jamine Dillem - Professora de Biologia do Centro Educacional Madan

Assim como o perfil da prova teve mudanças, a forma de se preparar para ela seguiu no mesmo caminho. O professor de química Marcus Vinícius Lisboa Motta, do Madan, reforça que a relação entre as matérias deve ser refletida nos estudos.

Marcus, que também é coordenador do Centro Educacional Primeiro Mundo, acredita que não adianta mais trabalhar teorias vagas, forçando o aluno a “decorar" conteúdos sem aplicações. O estudo aplicado ao dia a dia torna as aulas “mais agradáveis”, quando aplicamos ao dia a dia. Dessa forma, ele sugere que “o estudante deve fazer suas revisões finais considerando as formas que as três disciplinas conversam entre si”.

Matrizes de correção

As matrizes de referência são utilizadas para organizar as competências e habilidades que serão exigidas dos estudantes durante a realização da prova. Na área de Ciências da natureza, são consideradas 8 competências:

01 ‎Compreender Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade 02 ‎Identificar Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos 03 ‎Associar intervenções Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos 04 ‎Compreender interações Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais 05 ‎Entender métodos Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos 06 ‎Conhecimentos da física Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas 07 ‎‎Conhecimentos da química Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas 08 ‎‎‎Conhecimentos da biologia Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas

Como funciona a correção da prova

O Enem utiliza o método de Teoria de Resposta ao Item (TRI) como base para o cálculo das notas. Ele considera três fatores antes de calcular o desempenho dos alunos:



Grau de dificuldade — fácil, médio ou difícil



Possibilidade de acerto ao acaso — em outras palavras, probabilidade do aluno “chutar”



Poder de discriminação — domínio dos alunos sobre certo assunto



A nota final leva em consideração a coerência das pessoas em relação aos três pontos e é calculada por computador. É por conta do TRI que existe a possibilidade de dois alunos que acertaram o mesmo número de questões podem tirar a mesma nota.

Por exemplo: João e Maria acertaram 5 questões. João acertou 4 questões fáceis e 1 difícil. Como o seu desempenho foi mais coerente, sua nota será maior. Maria, por sua vez, acertou 4 difíceis e 1 fácil. Sua nota será menor, pois segundo o cálculo de TRI, o acerto de mais questões difíceis em relação às fáceis conta como “chute”.

O Enem

O Enem é uma prova utilizada por pessoas que desejam entrar no ensino superior público do Brasil. A edição de 2022 vai acontecer em dois finais de semana, nos dias 13 e 20 de novembro.