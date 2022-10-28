Floresta de Pacotuba revela um espetáculo da natureza no Sul do ES

A capital secreta do mundo, segundo Vinícius de Moraes, esconde belezas que muita gente desconhece. A Floresta Nacional (Flona) de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é uma delas. O local é considerado um santuário de espécies centenárias e está aberto para visitação gratuita.
Ao todo, o território da floresta é de 449 hectares e está há menos de 15 km do ponto central de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a chefe do parque, Augusta Rosa Gonçalves, a Flona é uma unidade de conservação federal criada em 2002.
"O objetivo é promover o uso múltiplo e sustentável da floresta dessa porção da Mata Atlântica brasileira"
A professora de botânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Karla Maria Pedra de Abreu, contou que esse é um ambiente com muita diversidade de plantas e espécies ameaçadas de extinção. “Espécies como o jequitibá-rosa, que é símbolo da Mata Atlântica", disse.
MATA ATLÂNTICA
A Mata Atlântica, de acordo com pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), é uma das florestas com maior biodiversidade do Brasil. E a principal fonte de vida dela é a umidade. Logo, é um ambiente típico de chuvas intensas.
Ao longo dos últimos 500 anos, esse bioma perdeu mais de 90% da área original. Atualmente, o que resta são pequenos fragmentos espalhados pelo país, como a Floresta de Pacotuba – que é totalmente protegida e necessita de fiscalização constante.
Ela é gerenciada e fiscalizada por agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgãos ligados ao governo federal.
Para Augusta, o papel da unidade de conservação é conservar a diversidade desse patrimônio da Mata Atlântica. "Além de proteger a fauna, a flora, a água, o solo, com as nossas ações de conservação, fiscalização e combate a incêndio, a gente também promove a recuperação tanto interna da unidade quanto externa", esclareceu.
PROJETOS E PESQUISAS
A Flona também é considerada um berço de pesquisas acadêmicas. E ela conta com pesquisas inéditas na região, como do projeto Jacarés Rurais, que mapeia e monitora mais de 60 animais desse tipo no entorno da floresta.
O pesquisador do Jacarés Rurais, Gabriel Falquetto, explica que o trabalho do projeto é conscientizar as pessoas e desmitificar alguns mitos.
"Como a gente vê as pessoas com medo do jacaré, medo dele atacar, quando na verdade o animal só está utilizando o ambiente [...]. Então a gente tenta trazer essa conscientização para as pessoas pararem de matar esses animais por medo, por mitos"
Esse trabalho, contudo, só é possível com apoio da comunidade que vive nas proximidades da floresta. São realizadas, ainda, pesquisas com apoio de diversas instituições do Estado.
O pesquisador do projeto Herpeto Capixaba, Erlan Pirovani, aponta quais são os animais encontrados no lugar e analisados. "Temos serpentes que são animais que possuem uma importância médica, como a jararaca na produção de fármacos. Nós temos espécies de serpentes que possui uma importância ambiental, de controle ambiental, controle de pragas”, informou.
Outro fator de importância na floresta é a educação ambiental, uma vez que é uma forma de conscientizar as próximas gerações. Para a professora Andreia da Cunha Pereira, o contato com a natureza contribui com a formação dos alunos.
"Contribui com a visão dos jovens nessa questão da preservação e da conservação do meio ambiente"
COLETA DE SEMENTES
Diariamente, os funcionários e pesquisadores da floresta se reúnem para coletas as sementes das árvores. Elas são tratadas e levadas para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde são transformadas em mudas.
Essas mudas são distribuídas para vários locais e plantadas por moradores, visitantes e ambientalistas. O produtor rural Leonardo Ventura entende a importância do plantio de mudas. “A comunidade começa a perceber que a floresta em pé ela é mais importante do que árvores cortadas”, destacou.
Para a chefe da Flona de Pacotuba, Augusta Rosa Gonçalves, as mudas representam outro papel de relevância para o meio ambiente e também para a sociedade.
"Internamente a gente já recuperou mais de 25 hectares com os nossos parceiros e, externamente, a gente participa do Pacto Pelas Águas do ES e fornece semente que são produzidas mudas no viveiro de Jerônimo Monteiro. Essas mudas são plantadas e doadas para os produtores rurais da região para recuperação da bacia do Rio Itapemirim", finalizou.
Floresta de Pacotuba revela um espetáculo da natureza no Sul do ES
Para mais informações sobre como visitar o local, ligue para (28) 99999-4138 ou acesse o Instagram da Floresta Nacional (Flona) de Pacotuba.
Com informações da TV Gazeta Sul.