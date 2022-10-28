Floresta de Pacotuba revela um espetáculo da natureza no Sul do ES

Floresta Nacional (Flona) de Pacotuba, em A capital secreta do mundo, segundo Vinícius de Moraes, esconde belezas que muita gente desconhece. A, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , é uma delas. O local é considerado um santuário de espécies centenárias e está aberto para visitação gratuita.

Muitas árvores da Floresta Nacional (Flona) de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, são centenárias Crédito: Matheus Martins

Ao todo, o território da floresta é de 449 hectares e está há menos de 15 km do ponto central de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a chefe do parque, Augusta Rosa Gonçalves, a Flona é uma unidade de conservação federal criada em 2002.

"O objetivo é promover o uso múltiplo e sustentável da floresta dessa porção da Mata Atlântica brasileira" Augusta Rosa Gonçalves - Chefe da Flona de Pacotuba

A professora de botânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) , Karla Maria Pedra de Abreu, contou que esse é um ambiente com muita diversidade de plantas e espécies ameaçadas de extinção. “Espécies como o jequitibá-rosa, que é símbolo da Mata Atlântica", disse.

Jequitibá-rosa da Floresta de Pacotuba. A árvore já tem mais de 500 anos Crédito: Thomaz Albano

MATA ATLÂNTICA

A Mata Atlântica, de acordo com pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), é uma das florestas com maior biodiversidade do Brasil . E a principal fonte de vida dela é a umidade. Logo, é um ambiente típico de chuvas intensas.

Ao longo dos últimos 500 anos, esse bioma perdeu mais de 90% da área original. Atualmente, o que resta são pequenos fragmentos espalhados pelo país, como a Floresta de Pacotuba – que é totalmente protegida e necessita de fiscalização constante.

Ela é gerenciada e fiscalizada por agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgãos ligados ao governo federal.

Para Augusta, o papel da unidade de conservação é conservar a diversidade desse patrimônio da Mata Atlântica. "Além de proteger a fauna, a flora, a água, o solo, com as nossas ações de conservação, fiscalização e combate a incêndio, a gente também promove a recuperação tanto interna da unidade quanto externa", esclareceu.

A Floresta de Pacotuba é fiscalizada por institutos ambientais constantemente para evitar a caça e corte de árvores Crédito: Matheus Martins

PROJETOS E PESQUISAS

A Flona também é considerada um berço de pesquisas acadêmicas. E ela conta com pesquisas inéditas na região, como do projeto Jacarés Rurais, que mapeia e monitora mais de 60 animais desse tipo no entorno da floresta.

O pesquisador do Jacarés Rurais, Gabriel Falquetto, explica que o trabalho do projeto é conscientizar as pessoas e desmitificar alguns mitos.

"Como a gente vê as pessoas com medo do jacaré, medo dele atacar, quando na verdade o animal só está utilizando o ambiente [...]. Então a gente tenta trazer essa conscientização para as pessoas pararem de matar esses animais por medo, por mitos" Gabriel Falquetto - Pesquisador do projeto Jacarés Rurais

Esse trabalho, contudo, só é possível com apoio da comunidade que vive nas proximidades da floresta. São realizadas, ainda, pesquisas com apoio de diversas instituições do Estado.

O pesquisador do projeto Herpeto Capixaba, Erlan Pirovani, aponta quais são os animais encontrados no lugar e analisados. "Temos serpentes que são animais que possuem uma importância médica, como a jararaca na produção de fármacos. Nós temos espécies de serpentes que possui uma importância ambiental, de controle ambiental, controle de pragas”, informou.

O projeto Herpeto Capixaba estuda espécies de cobras que vivem na Floresta de Pacotuba Crédito: Gabriel Falquetto/Divulgação

Outro fator de importância na floresta é a educação ambiental, uma vez que é uma forma de conscientizar as próximas gerações. Para a professora Andreia da Cunha Pereira, o contato com a natureza contribui com a formação dos alunos.

"Contribui com a visão dos jovens nessa questão da preservação e da conservação do meio ambiente" Andreia da Cunha Pereira - Professora

Alunos visitam a Floresta de Pacotuba e aprendem sobre conscientização ambiental Crédito: Matheus Martins

COLETA DE SEMENTES

Diariamente, os funcionários e pesquisadores da floresta se reúnem para coletas as sementes das árvores. Elas são tratadas e levadas para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , onde são transformadas em mudas.

Sementes de árvores no solo da Floresta de Pacotuba Crédito: Matheus Martins

Essas mudas são distribuídas para vários locais e plantadas por moradores, visitantes e ambientalistas. O produtor rural Leonardo Ventura entende a importância do plantio de mudas. “A comunidade começa a perceber que a floresta em pé ela é mais importante do que árvores cortadas”, destacou.

Para a chefe da Flona de Pacotuba, Augusta Rosa Gonçalves, as mudas representam outro papel de relevância para o meio ambiente e também para a sociedade.

"Internamente a gente já recuperou mais de 25 hectares com os nossos parceiros e, externamente, a gente participa do Pacto Pelas Águas do ES e fornece semente que são produzidas mudas no viveiro de Jerônimo Monteiro. Essas mudas são plantadas e doadas para os produtores rurais da região para recuperação da bacia do Rio Itapemirim", finalizou.

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