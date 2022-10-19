Prêmio valoriza iniciativas em prol do meio ambiente no Sul do ES

17 projetos da região As iniciativas que buscam proteger, recuperar ou preservar o meio ambiente estão cada vez mais ganhando espaço no dia a dia e mostrando que exercem impacto na sociedade. E na manhã desta quarta-feira (19), o Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022 reconheceuda região Sul do Estado que contribuem e incentivam boas práticas de preservação ambiental.

A 11ª edição do evento teve como tema “É Tempo de Plantar Boas Ideias” e contou com a participação de muitos convidados e projetos ambientais Crédito: Lara Mireny

A 11ª edição foi realizada no Sest Senat, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim . Na cerimônia, os convidados conheceram os projetos que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar nas categorias de Produtor Rural, Sociedade Civil, Empresa, Ensino Superior, Escola e Poder Público.

Segundo o diretor da Regional Sul da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o tema deste ano é “É Tempo de Plantar Boas Ideias”, uma vez que o evento busca valorizar e incentivar boas práticas ambientais. Ao todo, foram mais de 40 projetos inscritos.

Para Passoni, embora o Espírito Santo esteja vivendo diversos problemas ambientais, como a crise hídrica e as mudanças climáticas, ainda há esperança. “Nós temos aí muitos exemplos de pessoas que realmente se importam com o futuro da humanidade e essas pessoas entendem que a junção de pequenas ações se transforma em grandes realizações em defesa do meio ambiente”, apontou.

O Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022 premiou 17 projetos da região Sul do Estado Crédito: Lara Mireny

ABERTURA

Para dar início à premiação, as boas-vindas foram dadas pela apresentadora Luanna Esteves. Em seguida, o coordenador da empresa BRK Ambiental, Paulo Henrique Moulin Breda, saudou todos os participantes.

"Apoio todos os projetos, inclusive o prêmio, que está se desenvolvendo cada vez mais. Os projetos são importantes para a região Sul, pois são eficazes para a qualidade da água e do meio ambiente" Paulo Henrique Moulin Breda - Coordenador da empresa BRK Ambiental

Outra pessoa que participou da abertura do evento foi o diretor da Sicoob, Luiz Fernando Bonandi. “Estamos aqui falando de um assunto muito importante, o meio ambiente. E é muito gratificante fazer parte disso, estou muito feliz de estar aqui”, comentou.

O presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Fabio Ahnert, fez questão de parabenizar a Rede Gazeta Sul pela iniciativa. “Esse evento já entrou para a agenda como um dos mais importantes do Estado. E o prêmio acaba funcionando como um grande alavancador de ideias”, pontuou.

O presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Fabio Ahnert, participou da abertura do evento e disse que é um dos mais importantes do Estado Crédito: Lara Mireny

OBJETIVO

A assistente de marketing da Regional Sul da Rede Gazeta, Thamyres Malavolti – que atuou na organização do evento – explicou que o objetivo do evento é levar para a população mais do que uma simples mensagem de conscientização, mas sim um compromisso em cuidar do meio ambiente.

"O Biguá vai muito além de um prêmio sustentável, ele busca envolver toda população em cuidar do amanhã" Thamyres Malavolti - Assistente de marketing da Regional Sul da Rede Gazeta

Para o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, o prêmio é uma forma de fortalecer as práticas ambientais e incentivar que outras pessoas participem. Além disso, destacou que é dever das políticas públicas olharem para as ações sustentáveis de cada cidade. “Vamos cuidar sempre da nossa cidade”, falou.

O prefeito Victor Coelho (ao centro) e convidados do Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022 Crédito: Lara Mireny

VENCEDORES

No total, 17 projetos foram prestigiados e ficaram no ranking de primeiro, segundo e terceiro lugar. Dentre os vencedores, o artesão Sebastião da Silva ganhou o primeiro lugar na categoria Sociedade Civil. Ele é o idealizador do projeto “Crie Vasos”, do município de Jerônimo Monteiro, em que transforma isopor em belos vasos de planta

"É uma emoção muito grande ganhar o Prêmio Biguá, isso incentiva mais a gente a fazer o nosso trabalho, que é tirar lixo da rua e reciclar, para que os nossos netos possam respirar um ar melhor" Sebastião da Silva - Artesão

O artesão Sebastião da Silva ganhou o primeiro lugar na categoria Sociedade Civil Crédito: Lara Mireny

No local, recebe alunos de escolas e também vai às unidades escolares dar palestras sobre a preservação do meio ambiente. “Precisamos de conscientização ambiental e é o que o nosso projeto faz, precisamos conscientizar as crianças”, expressou Martins.

O projeto “Jardim do Afeto: Autoestima e amor como sementes para um mundo melhor”, da escola EMEB “Eliseu Lofêgo” de Cachoeiro de Itapemirim, também foi vencedor. A instituição passou por uma transformação e tornou o ambiente um espaço colorido, cheio de flores e plantas. No mais, recicla produtos que antes eram descartáveis para o cultivo das plantas.

"É um sonho que se tornou realidade, são sementinhas que nós lançamos na nossa escola, buscando tornar o ambiente colorido, agradável, para estimular o aprendizado" Daniela Passoni - Gestora escolar

Para o coordenador do projeto “Psicultura Sustentável”, Thiago Bernanrdo de Sousa, significou muito ganhar o Prêmio Biguá. De acordo com ele, a iniciativa é uma parceria entre produtores, voluntários, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) e recuperando da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac).

E a finalidade do projeto é fazer com que os recuperados da Apac, juntamente com os alunos envolvidos, aprendam a produzir peixes e construir tanques de forma sustentável, consciente e pensando na recuperação ambiental.

"Ter esse reconhecimento significa que a gente está no caminho certo e a gente acaba buscando coisas novas" Thiago Bernanrdo de Sousa - Coordenador do projeto “Psicultura Sustentável”, Thiago Bernanrdo de Sousa

O projeto “Psicultura Sustentável” ganhou em primeiro lugar na categoria Ensino Superior Crédito: Lara Mireny

CONFIRA A LISTA DE GANHADORES

Categoria: Produtor Rural



O Bosque na Escola (Rio Novo do Sul);

Integração de agrofloresta com conservação dos solos e proteção de nascentes e abelhas (Cachoeiro de Itapemirim);

Sítio Três Moinhos (Jerônimo Monteiro).



Categoria: Sociedade Civil

Crie Vasos (Jerônimo Monteiro);

Melhorias na capacidade de produção da Associação de Catadores de Recicláveis em Cachoeiro de Itapemirim – Ascomirim (Cachoeiro de Itapemirim);

Árvores que falam (Anchieta).



Categoria: Empresa

Reutilizando e Lucrando. Empresa Ferros e Plásticos Reciclados Santa Fé Eireli Me (Cachoeiro de Itapemirim); MV Carbono Neutro. (Castelo).



Categoria: Ensino Superior

Psicultura Sustentável. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes (Alegre); Tecnologia educativa que vêm do lixo: aprendendo e ensinando com sustentabilidade aprendendo e ensinando. Centro Universitário São Camilo (Cachoeiro de Itapemirim);

Reciclagem de vidro como mecanismo de desenvolvimento local e garantia da sustentabilidade ambiental. Centro Universitário São Camilo (Cachoeiro de Itapemirim).



Categoria: Escola

Jardim do Afeto: Autoestima e amor como sementes para um mundo melhor. EMEB “Eliseu Lofêgo” (Cachoeiro de Itapemirim);

Separe e Reutilize o seu lixo. Escola Municipal de Educação Básica Pluridocente "Tijuca" (Cachoeiro de Itapemirim);

Cultivando uma cultura sustentável: reduzir, repensar, reciclar, reflorestar e reutilizar para o mundo transformar. EMEB "Pe. Jefferson Luiz de Magalhães" (Cachoeiro de Itapemirim).



Categoria: Poder Público

Reciclando ideias, mudando o futuro. Prefeitura de Marataízes;

Projeto de Educação Ambiental: “Coleta Seletiva nas Escolas - A Boa Prática Começa Aqui”. Prefeitura de Anchieta;

Mundo limpo vida melhor: óleo, vidro e água não se misturam. A solução é reciclar. Prefeitura de Guaçuí.

