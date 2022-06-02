Prêmio Biguá: boas ideias ambientais serão reconhecidas no Sul do ES

Engenheiro agrônomo, ambientalista e doutor em Hidrogeologia, Henrique Lobo Crédito: Beatriz Caliman

Uso desenfreado do solo e da água, desmatamento de florestas e poluição são temas cada vez mais frequentes e que preocupam a sociedade. Porém, minimizar os danos, recuperar e promover educação ambiental, mesmo que por meio de pequenas ações, são destaques no Prêmio Biguá de Sustentabilidade. O lançamento da 11ª edição aconteceu nesta quinta-feira (2) e as inscrições de projetos ambientais, em seis categorias, estão abertas.

Boas ideias ambientais de produtores rurais, sociedade civil, poder público, agricultura familiar, escolas e práticas sustentáveis podem se inscrever a partir desta quinta-feira no site do Prêmio Biguá.

Nesta quinta-feira, entidades ambientais e gestores públicos se reuniram no lançamento do prêmio, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O tema deste ano, “É tempo de plantar boas ideias”, traz o desejo do jovem Yago Borges de Paula, de 25 anos, que pretende, pela primeira vez, disputar a premiação.

Da tradicional produção de café conilon da família, no bairro São Geraldo, no município, Yago caminha agora para a sustentabilidade. “Iniciei recentemente a certificação de café orgânico e estamos também iniciando a preservação de nascentes da região. Queremos desenvolver ações de sustentabilidade e agregar valor ao nosso produto”, contou o jovem produtor.

Iniciativas como a do jovem são destaque desde 2012, quando o prêmio Biguá foi lançado. Ao longo de mais de uma década, mais de 300 projetos foram inscritos e, mais de 30, já premiados.

FAZER A DIFERENÇA

A cerimônia de lançamento contou com uma apresentação de palestra do engenheiro agrônomo, ambientalista e doutor em Hidrogeologia, Henrique Lobo. Segundo o especialista, as mudanças climáticas e desastres naturais que vivemos hoje são acentuadas pela ação humana, mas ele ressaltou o papel das novas gerações na mudança deste cenário.

“Nossa esperança é de mudar, que as novas gerações tenham conhecimento, gerem mudanças nas comunidades, cidades e no país”, disse Lobo, que é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, membro do Conselho e Diretor do Instituto Terra.

O evento contou com a participação da vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, que parabenizou a iniciativa. “As pessoas que estão fazendo a diferença neste momento tão difícil de conscientização ambiental, mesmo que menores, outros mais amplos, as empresas precisam desse reconhecimento. A Rede Gazeta, com o Prêmio Biguá, traz um grande avanço neste reconhecimento, e essas pessoas sabem que estão no caminho certo”, disse.

Prêmio Biguá de Sustentabilidade foi lançado nesta quinta-feira Crédito: Beatriz Caliman

Para o diretor da Regional Sul, Bruno Passoni, o prêmio vai além da sustentabilidade, busca envolver toda a população em cuidar do amanhã. “Assim fortalecemos o nosso propósito de contribuir com o desenvolvimento e fortalecimento do Espírito Santo, porque olhar para a sustentabilidade, para o meio ambiente e para os nossos recursos, que fazem de nosso Estado um lugar tão diverso e rico. É fundamental que estejamos juntos nos próximos anos, com qualidade de vida”, Bruno Passoni.