Empresas adotam técnicas sustentáveis para incentivar respeito ao meio ambiente

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Ser sustentável não é apenas pensar no planeta, é também uma questão de cidadania. Isso porque o futuro depende do que se é construído no hoje e encontrar formas de preservar os recursos naturais é a garantia de um amanhã melhor. Foi por isso que a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu, em 22 de março, o Dia Mundial da Água. O objetivo é alertar sobre a necessidade de preservação dos ecossistemas do mundo.

Esse debate já faz parte das nossas rotinas e tem impactado também nas atividades econômicas. Empresas conscientes já tem desenvolvido mecanismos de economia de energia, água e reutilização de produtos orgânicos no dia a dia. Essas práticas não ajudam apenas a salvar o planeta, mas também geram economia para todos.

Como é o caso da Acquazero , empresa parceira do Clube A Gazeta que promove um tipo de limpeza ecológica no Espírito Santo. Mundialmente reconhecida, a marca utiliza apenas 300 ml de água e produtos biodegradáveis na conservação e restauração automotiva.

"Cada lavagem de carro utiliza no mínimo 200 litros de água e o nosso processo usa exatamente 277 ml. Borrifamos um líquido com cera de carnaúba que encapsula a sujeira e evita o desperdício. Além de economizar, os automóveis saem com um brilho e não correm risco de arranhões devido às técnicas empreendidas" Flaviana Christo - proprietária da Acquazero Henrique Moscoso, em Vila Velha

O objetivo é oferecer soluções de limpeza e conservação com responsabilidade social e respeito ao meio ambiente por meio de uma postura ecologicamente correta. Os assinantes interessados em conhecer a Acquazero ganham 15% de desconto.

“Quando começamos a entender o significado de poupar para não faltar, as coisas ficam mais sérias. Precisamos conscientizar as pessoas pelo futuro dos nossos filhos e pensar no amanhã”, destaca Flaviana.

Outro exemplo de sustentabilidade no Estado, é a Home Clean . De acordo com Karla de Oliveira, uma das representantes comerciais, a empresa acredita na importância de se pensar sustentável atualmente, uma vez que cuidar do meio ambiente beneficia diretamente toda a sociedade.

"Na nossa área dependemos diretamente da água para execução de nosso trabalho. Mas procuramos ter o cuidado em utilizar técnicas que exijam o mínimo de água possível. Esse resultado é obtido com uso de produtos e muita tecnologia, uma vez que temos como missão estudar e nos capacitar para prestar um serviço de excelência e sem desperdício" Karla de Oliveira - representante comercial da Home Clean

Parceira do Clube A Gazeta, a Home Clean oferece 25% de desconto nos serviços de lavanderia de cortinas e tapetes aos assinantes. Desde 2017, a empresa familiar trabalha para manter uma atuação sustentável e levar atendimento de qualidade.

CLUBE GAZETA

Com mais de 200 estabelecimentos parceiros espalhados pelo Estado, o Clube A Gazeta oferece serviços especiais para quem busca por novas experiências no Espírito Santo.