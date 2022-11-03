Entenda a prova de Matemática e como garantir uma boa nota no Enem 2022

Durante a resolução das questões de Matemática e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não há mistério: é exigido que o aluno saiba os conteúdos que envolvem cálculos, leitura de gráficos e até mesmo interpretação de texto para a montagem de equações. O maior desafio da prova, no entanto, tem nome e duração: o tempo. Em média, os estudantes têm cerca de três minutos para a resolução de cada uma das questões de matemática, o que contribui para tornar a prova cansativa e estressante.

Além disso, o segundo dia de prova do Enem, que será no domingo, 20 de novembro, tem uma duração menor. No total, são 5 horas de prova para realizar as 45 questões de Matemática e as outras 45 de Ciências da Natureza — 30 minutos a menos que o primeiro dia.

Segundo dia Enem 2022: administrar o tempo é o maior desafio dos estudantes Crédito: shutterstock / Arte Geraldo Neto

Ainda assim, mesmo com o tempo apertado, a área de matemática oferece uma vantagem. Comparada com as outras, há uma facilidade maior para identificar as questões e separá-las por tema e dificuldade.

O professor de matemática Luciano Fonseca, do Colégio Salesiano de Jardim Camburi, enxerga isso como uma oportunidade de quem faz a prova trabalhar seus pontos fortes e fracos e, como consequência, administrar melhor o tempo. Segundo ele, cerca de 30% da prova são questões fáceis, 30% difíceis e os outros 40% restantes são intermediárias.

Luciano explica que normalmente o enunciado das questões de matemática traz um verbo de comando que é acompanhado do assunto da questão. Dessa forma, o professor orienta o aluno a fazer uma leitura geral das questões logo que receber a prova. Assim, é possível classificar as questões, ver a dificuldade de cada uma e, depois, partir para a resolução, começando pelas que considerar mais fáceis.

“Sou bom em geometria, então vou separar as questões de geometria para fazer primeiro. Ou, tenho mais facilidade em matemática básica, então vou atrás de regra de três, porcentagem, etc”, exemplifica o professor.

Para os estudantes, um outro ponto de atenção na hora da prova — e que merece espaço nas revisões — são as informações que induzem às respostas erradas. Em outras palavras, as pegadinhas.

De acordo com o professor de matemática Wellington Lacerda, do Centro Educacional UP, a prova do Enem tem tendência de fornecer ao aluno formas geométricas fora de escala e unidades de medida incorretas. Se as conversões não forem feitas e esse dado for essencial para as questões, é bem provável que os estudantes saiam prejudicados.

Para a revisão, não há mistério. Os dois professores pontuam que o importante é treinar pela resolução de questões.

Matrizes de correção

As matrizes de referência são utilizadas para organizar as competências e habilidades que serão exigidas dos estudantes durante a realização da prova. Na área de Matemática, são exigidas 7 competências:

01 ‎Significado Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais 02 ‎Conhecimento geométrico Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela 03 ‎Noções de grandezas Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano 04 ‎Noções de variação Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano 05 ‎Modelar problemas Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas 06 ‎Interpretar informações Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação 07 ‎Instrumentos para medida Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística

Como funciona a correção da prova

O Enem utiliza o método de Teoria de Resposta ao Item (TRI) como base para o cálculo das notas. Ele considera três fatores antes de calcular o desempenho dos alunos:



Grau de dificuldade — fácil, médio ou difícil



Possibilidade de acerto ao acaso — em outras palavras, probabilidade do aluno “chutar”



Poder de discriminação — domínio dos alunos sobre certo assunto



A nota final leva em consideração a coerência das pessoas em relação aos três pontos e é calculada por computador. É por conta do TRI que existe a possibilidade de dois alunos que acertaram o mesmo número de questões podem tirar a mesma nota.

Por exemplo: João e Maria acertaram 5 questões. João acertou 4 questões fáceis e 1 difícil. Como o seu desempenho foi mais coerente, sua nota será maior. Maria, por sua vez, acertou 4 difíceis e 1 fácil. Sua nota será menor, pois segundo o cálculo de TRI, o acerto de mais questões difíceis em relação às fáceis conta como “chute”.

O Enem

O Enem é uma prova utilizada por pessoas que desejam entrar no ensino superior público do Brasil. A edição de 2022 vai acontecer em dois finais de semana, nos dias 13 e 20 de novembro.