Enem 2022: aprenda a estrutura da Redação e como garantir uma boa nota

5 competências exigidas, que dão base para a avaliação, que varia de 0 a 1000 pontos. A prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está chegando. No dia 13 de novembro, primeiro dia do exame, os quase 3,4 milhões de inscritos vão conhecer o tema deste ano. Para garantir uma boa pontuação, o texto deve estar de acordo com as, que dão base para a avaliação, que varia de 0 a 1000 pontos.

01 Escrita formal Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 02 Desenvolvimento Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. 03 Ponto de vista Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 04 Argumentação Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. 05 Intervenção Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

A redação do Enem cobra um texto dissertativo-argumentativo em prosa de até 30 linhas. É preciso explicitar e defender seu ponto de vista, através da argumentação, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política.

Para isso, primeiramente, quem faz a prova deve entender o tema proposto para elaborar uma abordagem que seja de acordo com a proposta da redação. Uma dica da professora doutora Anne Ventura é não ignorar nenhuma palavra da chamada frase temática, pois é nela que o aluno encontra o recorte necessário para não fugir ou abordar o tema parcialmente.

Redação do Enem: prova é avaliada a partir de cinco competências Crédito: Divulgação

Logo no início da prova, a frase temática é apresentada junto dos textos motivadores que servem como base para o aluno entender a abordagem desejada pelo Enem. Interpretá-la da forma correta é essencial, visto que a fuga do tema é um dos critérios que podem levar à anulação da redação.

“Na redação do Enem, essa frase tem sido mais complexa a cada ano, exigindo interpretação. Também é importante encontrar o problema quando isso não estiver explícito no tema”, comenta Anne Ventura, que também é fundadora do curso de Redação Aventura.

A partir do entendimento da temática, é preciso pensar na estruturação do texto e no desenvolvimento da proposta de intervenção, que é a forma que o aluno irá apresentar uma solução para a problemática sugerida, através dos seus próprios argumentos.

A professora de língua portuguesa e redação Aurélia Pedroni, dos colégios Salesiano e Sagrado Coração de Maria, sugere uma estrutura que pode ser dividida da seguinte maneira:

Introdução – Apresenta-se tema, tese e fundamentação teórica



– Apresenta-se tema, tese e fundamentação teórica Desenvolvimento – Exploram-se os argumentos propostos para discutir a questão



– Exploram-se os argumentos propostos para discutir a questão Conclusão – Exige-se que o candidato apresente uma proposta de ação que contemple os cinco itens – quem, o que, como, efeito e detalhe um dos tópicos anteriores



Vale ressaltar que existem alguns elementos que podem ajudar os alunos a criar um texto mais coeso. Segundo a professora, apostar em conectivos e outros elementos de coesão — tais como: primeiramente, para começar, antes de mais, logo, enfim — é uma das formas de dar mais destaque às ideias apresentadas e tornar a leitura da redação mais agradável para quem está avaliando.

Observar se a tese a ser defendida está clara e objetiva, ter um repertório sociocultural amplo, trazer argumentos autênticos e ligar a intervenção à ideia defendida também são outras das sugestões que Aurélia dá aos alunos.

"Em geral, as redações nota mil são compostas por textos cuja letra é bem pequena para que caibam mais argumentos, ideias, assim, é fundamental escrever entre 12 a 16 palavras por linha. Atenção ainda aos desvios gramaticais e problemas de estrutura textual." Aurélia Pedroni - Professora de língua portuguesa dos colégios Salesiano e Sagrado Coração de Maria

Por abordar temas que possibilitam uma abordagem ampla, o aluno deve treinar formas de aliar a proposta da redação a áreas de conhecimento variadas. Dessa forma, é possível melhorar sua capacidade de argumentação e se aprofundar no domínio da estrutura dissertativa-argumentativa exigida pelo Enem.

Com temas cada vez mais complexos e que demandam mais conhecimentos dos vestibulandos, aumentar o repertório sobre conceitos da filosofia, sociologia, história e outras disciplinas também é necessário para quem busca a nota mil.

O professor de língua portuguesa Lucas Costa, do Salesiano de Jardim Camburi, alerta sobre a importância dos alunos entenderem como relacionar esses elementos teóricos ao tema proposto. Além dos conteúdos estudados ao longo das aulas, o repertório sociocultural também pode ser construído por meio de músicas, filmes, séries e livros.

"O aluno precisa dominar a estrutura de texto e estar em contato com o maior volume possível de repertórios socioculturais que possa angariar", orienta.

O professor também reforça a importância da revisão. "É interessante o aluno olhar de novo os elementos organizativos da estrutura de texto e prestar muita atenção a que eixos temáticos esses repertórios com os quais ele está entrando em contato se relacionam."

Devido a maior adesão ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o aumento da dificuldade das frases temáticas e alunos cada vez mais engajados, o peso da redação para a aprovação em universidades públicas do Brasil tem aumentado. Junto disso, desde 2015, o número de pessoas que alcançaram a nota mil caiu cerca de 91,2%, segundo dados do Inep.

Em 2014, dados do Ministério da Educação mostraram que das 529.374 redações que tiraram zero, 217.339 receberam a nota por fugir ao tema.

RAZÕES PARA SE ATRIBUIR NOTA 0 (ZERO) A UMA REDAÇÃO: Fuga total ao tema;

Não obediência ao tipo dissertativo-argumentativo; Extensão de até 7 (sete) linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo, ou extensão de até 10 (dez) linhas escritas no sistema Braille; Cópia de texto(s) da Prova de Redação e/ou do Caderno de Questões sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria do participante; Desenhos e outras formas propositais de anulação, em qualquer parte da folha de redação (incluindo os números das linhas na margem esquerda); Números ou sinais gráficos sem função evidente em qualquer parte do texto ou da folha de redação (incluindo os números das linhas na margem esquerda); Parte deliberadamente desconectada do tema proposto; Impropérios e outros termos ofensivos, ainda que façam parte do projeto de texto; Assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante; Texto predominante ou integralmente escrito em língua estrangeira; Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho; Texto ilegível, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes.

ENTENDENDO A CORREÇÃO

O texto produzido é avaliado por, pelo menos, dois professores graduados em Letras ou Linguística, de forma separada e que nenhum dos dois conheça a nota dada pelo outro.

O aluno é avaliado em 5 competências que tratam do domínio da norma padrão da língua escrita, da estrutura do texto da abordagem temática e do repertório, da maneira como seleciona, relaciona, organiza e interpreta seus argumentos a uma outra área do conhecimento, dos elementos coesivos e da proposta de intervenção, ou seja, algo que solucione ou amenize a situação-problema abordada no texto.

Cada uma das competências têm uma nota que vai de 0 a 200. Desse jeito, as notas podem ter nota mínima de 0 pontos e máximo de 1000. Depois que a correção é feita, esses pontos são somados e é feita uma média aritmética das notas totais de cada ponto avaliado. Ou seja, é a soma das notas que depois será dividida por cinco, que é a quantidade de critérios avaliativos.

ENSINO INDIVIDUALIZADO

Estudantes que desejam se aprofundar nas práticas de redação também podem investir em formas alternativas para complementar seus estudos, como correções online e cursinhos especializados.

A professora Anne Ventura considera as vivências e aulas presenciais em instituições de ensino tradicionais muito importantes. No entanto, afirma que a tutoria oferece um apoio individualizado que, muitas vezes, falta nas escolas ou mesmo nos cursos oferecidos em grande escala.

"A escrita, no fundo, é uma relação íntima com o leitor. Por isso, aulas particulares trazem, sim, um diferencial para o desenvolvimento da redação." Anne Ventura - Professora e idealizadora do curso Redação Aventura

O ENEM

Atualmente, o Enem é a principal porta para estudantes que desejam ingressar no ensino superior público do Brasil. A edição de 2022 vai acontecer em dois finais de semana, nos dias 13 e 20 de novembro.

As provas têm uma pontuação que vai de 0 a 1000 pontos, com base no número de questões acertadas. O mesmo vale para a redação, que tem como critério a correção do texto.