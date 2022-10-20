Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast

"Fala, Braz": Vk Mac fala sobre o rap como música e força política

Com destaque nacional e um dos grandes expoentes do trap no Espírito Santo, Vk Mac fala sobre a carreira, a cena do rap no Estado e de posicionamento político

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 18:08

Públicado em 

20 out 2022 às 18:08
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Rapper capixaba Vk Mac
Rapper capixaba Vk Mac Crédito: Divulgação
Capixaba, nascido e criado em Santo Antônio, Vitória, Vk Mac é um dos grandes nomes da música capixaba atualmente. VK ganhou destaque ao participar da música "Primavera Fascista", em 2018, e não parou. O trapper já ter um EP e dois discos "full" lançados, além de muitos singles e feats com centenas de milhares (e até milhões) de audições nas plataformas de streaming. No programa, ele fala sobre a vida, o começo na música e a descoberta dela como um trabalho, além de também falar sobre a cena local, o cenário brasileiro e sobre o rap como força política. Confira.

Veja Também

"A Escola do Bem e do Mal", da Netflix, é divertido filme de fantasia

"Shantaram": série da AppleTV é boa adaptação de livro "impossível"

"O Urso", do Star+, é facilmente uma das melhores séries de 2022

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Música Rafael Braz Podcast
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados