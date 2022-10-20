"Fala, Braz": Vk Mac fala sobre o rap como música e força política

Capixaba, nascido e criado em Santo Antônio, Vitória, Vk Mac é um dos grandes nomes da música capixaba atualmente. VK ganhou destaque ao participar da música "Primavera Fascista", em 2018, e não parou. O trapper já ter um EP e dois discos "full" lançados, além de muitos singles e feats com centenas de milhares (e até milhões) de audições nas plataformas de streaming. No programa, ele fala sobre a vida, o começo na música e a descoberta dela como um trabalho, além de também falar sobre a cena local, o cenário brasileiro e sobre o rap como força política. Confira.