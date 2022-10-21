Muito além da moqueca: Cacau Monjardim foi o criador do Prêmio Colibri

Cacau Monjardim, advogado e jornalista que criou a célebre frase sobre a moqueca capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta semana, perdemos o jornalista, escritor e publicitário Cacau Monjardim . Aos 93 anos de idade, Cacau esbanjava alegria e continuava o mesmo: apaixonado pela propaganda. Conheci Cacau em 1986, quando atendi a Secom, minha primeira conta pública. Na época, ele era o secretário de Comunicação Social do Governo do José Moraes, então vice-governador de Gerson Camata.

É importante registrar o que muitos não sabem: Cacau foi o criador do Prêmio Colibri, promovido anualmente pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo. Naquela época, por sugestão dele, recebeu o nome de “Prêmio Colibri de Ouro”. O Prêmio Colibri celebra neste ano 35 anos de realização de forma ininterrupta, reconhecido como o mais importante prêmio de publicidade regional do Brasil, graças ao pontapé inicial dado pelo Cacau.

Muito próximo de Amauri Parreira, proprietário da agência Divisão de Propaganda, ambos cuidaram dos detalhes financeiros para que o prêmio se tornasse realidade. “Nós garantimos a oficialização do prêmio em decreto do governo e também a cobertura de todas as despesas necessárias à viabilização da importante iniciativa”, declarou Cacau no blog do Barbieri. De lá para cá, passaram-se 36 anos.

De um convívio sempre próximo nos eventos e principalmente com suas correspondências datilografadas em defesa da publicidade ou da culinária capixaba, teve o seu reconhecimento em vida pelo Sindicato das Agências, com a criação da Medalha de Honra ao Mérito Cacau Monjardim, que homenageia anualmente os grandes nomes da comunicação do Espírito Santo.

Em novembro de 2005, na sala do Cariê, na Rede Gazeta, nos reunimos para dar continuidade ao projeto de registrar em livro histórias sobre a atividade profissional da publicidade no Espírito Santo. Uma ideia que havia sido lançada na Confraria da Mãe Joana, por Antonio Carlos Barbieri e Álvaro Nazareth. E lá formamos uma comissão composta por mim, Barbieri, Cariê, Maely, Calazans e o próprio Cacau. O projeto do livro foi ficando pelo caminho e só foi retomado em 2012, por mim, Barbieri e Maely. Em 2014 conseguimos publicá-lo com ilustrações do Zota e depoimentos de diversos profissionais, entre eles, o do próprio do Cacau.