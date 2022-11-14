Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique de olho

Enem: gabarito extraoficial das provas branca, rosa, amarela e azul do 1° dia

Correção oficial deve ser liberada até o dia 23 deste mês, mas você já pode conferir as respostas divulgadas pelo Centro Educacional Madan em parceira com Sistema Poliedro
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

13 nov 2022 às 23:58

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 23:58

O primeiro dia do Enem 2022 mobilizou 62.147 pessoas no Espírito Santo neste domingo (13). O resultado oficial deve sair durante o mês de março, porém é possível conferir abaixo o gabarito extraoficial divulgado pelo Centro Educacional Madan, em parceria com o Sistema Poliedro. 
Para evitar fraudes, a prova foi feita em quatro cores diferentes: rosa, azul, branca. Apesar da diferenciação, as questões são as mesmas, porém não estão na mesma posição. Por isso, ao conferir o gabarito é necessário estar atento para ser o mesmo do exame que foi feito. 
O Enem deste domingo contêm 90 questões divididas entre as áreas de Ciências Humanas e Linguagens. O segundo dia de provas acontece no próximo domingo (20), com perguntas nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática.
Com o objetivo de evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Apesar da diferença nos cadernos, as questões são as mesmas, somente posicionadas em outra ordem.

LEIA MAIS SOBRE O ENEM 2022

Enem: mais de 18 mil candidatos inscritos não comparecem no ES

Professor do ES que faz Enem todo ano comenta 1º dia de prova; veja vídeo

Enem: paneleiras de Goiabeiras são tema de questão pela segunda vez

Enem: jovem sofre convulsões durante prova e é levada a hospital no ES

Enem: 1º dia foi cansativo, mas não tão difícil, avaliam candidatos do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados