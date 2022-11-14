Enem: gabarito extraoficial das provas branca, rosa, amarela e azul do 1° dia

O primeiro dia do Enem 2022 mobilizou 62.147 pessoas no Espírito Santo neste domingo (13). O resultado oficial deve sair durante o mês de março, porém é possível conferir abaixo o gabarito extraoficial divulgado pelo Centro Educacional Madan, em parceria com o Sistema Poliedro.

Para evitar fraudes, a prova foi feita em quatro cores diferentes: rosa, azul, branca. Apesar da diferenciação, as questões são as mesmas, porém não estão na mesma posição. Por isso, ao conferir o gabarito é necessário estar atento para ser o mesmo do exame que foi feito.

O Enem deste domingo contêm 90 questões divididas entre as áreas de Ciências Humanas e Linguagens. O segundo dia de provas acontece no próximo domingo (20), com perguntas nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática.