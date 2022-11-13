A tradição das paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, foi tema pela segunda vez de uma questão do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), cujo primeiro dia de provas foi realizado neste domingo (13). Baseado em um artigo da professora Martha Tristão, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o tema abordava história da produção das panelas de barro, como ícone da culinária capixaba.
Enem: paneleiras de Goiabeiras são tema de questão pela segunda vez
O texto citou o fato de a tradição de origem índigena das paneleiras ser passada de mãe para filha, tendo sofrido influência de outras etnias, como a afro e a luso. E arrematou abordando as matérias-primas utilizadas na fabricação das panelas. No fim, foi feita a seguinte pergunta: Uma característica de práticas tradicionais como a exemplificada no texto é a vinculação entre os recursos naturais e a...? Entre as cinco opções oferecidas, a resposta correta era: manutenção dos modos de vida.
Veja abaixo a questão do Enem
O professor de Geografia Diogo Varejão, do Centro Educacional Madan, destacou a importância da presença de uma questão relacionada diretamente ao Espírito Santo na prova do Enem.
"A questão trouxe um clássico da nossa panela de barro, que nutre a nossa moqueca. Facilmente foi encontrada lá a resposta sobre a manutenção dos modos de vida, em que há pessoas clássicas da nossa sociedade envolvidas com toda essa cultura. Foi uma questão que tenho certeza que os candidatos daqui do Estado amaram", disse o professor.
Tema há oito anos
Em 2014, o ofício das paneleiras de Goiabeiras já havia aparecido como resposta de uma das questões do primeiro dia do Enem. A pergunta estava na prova de Ciências Humanas e abordava os patrimônios culturais imateriais brasileiros.
A questão abordava o registro do modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais como patrimônio pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Foi perguntado qual outro bem do Brasil pertencia à mesma categoria, sendo a resposta correta o “ofício das paneleiras de Goiabeiras”.