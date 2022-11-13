Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Exame nacional

Enem: paneleiras de Goiabeiras são tema de questão pela segunda vez

Pergunta abordou a tradição da forma de produção das panelas de barro e sua vinculação com a utilização de recursos naturais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2022 às 20:33

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 20:33

A tradição das paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, foi tema pela segunda vez de uma questão do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), cujo primeiro dia de provas foi realizado neste domingo (13). Baseado em um artigo da professora Martha Tristão, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o tema abordava história da produção das panelas de barro, como ícone da culinária capixaba.
Paneleiras de Goiabeiras
Paneleira de Goiabeiras: tema de uma questão do Enem 2022 Crédito: Ricardo Medeiros
Enem: paneleiras de Goiabeiras são tema de questão pela segunda vez 
O texto citou o fato de a tradição de origem índigena das paneleiras ser passada de mãe para filha, tendo sofrido influência de outras etnias, como a afro e a luso. E arrematou abordando as matérias-primas utilizadas na fabricação das panelas. No fim, foi feita a seguinte pergunta: Uma característica de práticas tradicionais como a exemplificada no texto é a vinculação entre os recursos naturais e a...? Entre as cinco opções oferecidas, a resposta correta era: manutenção dos modos de vida.

Veja abaixo a questão do Enem

Questão de prova do Enem 2022 aborda o ofício das paneleiras de Goiabeiras
Questão de prova do Enem 2022 aborda o ofício das paneleiras de Goiabeiras Crédito: Reprodução
O professor de Geografia Diogo Varejão, do Centro Educacional Madan, destacou a importância da presença de uma questão relacionada diretamente ao Espírito Santo na prova do Enem.
"A questão trouxe um clássico da nossa panela de barro, que nutre a nossa moqueca. Facilmente foi encontrada lá a resposta sobre a manutenção dos modos de vida, em que há pessoas clássicas da nossa sociedade envolvidas com toda essa cultura. Foi uma questão que tenho certeza que os candidatos daqui do Estado amaram", disse o professor.

Tema há oito anos

Em 2014, o ofício das paneleiras de Goiabeiras já havia aparecido como resposta de uma das questões do primeiro dia do Enem. A pergunta estava na prova de Ciências Humanas e abordava os patrimônios culturais imateriais brasileiros.
A questão abordava o registro do modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais como patrimônio pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Foi perguntado qual outro bem do Brasil pertencia à mesma categoria, sendo a resposta correta o “ofício das paneleiras de Goiabeiras”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

UFES Paneleiras de Goiabeiras Enem 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome
Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados