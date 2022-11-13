Paneleira de Goiabeiras: tema de uma questão do Enem 2022 Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Enem: paneleiras de Goiabeiras são tema de questão pela segunda vez

O texto citou o fato de a tradição de origem índigena das paneleiras ser passada de mãe para filha, tendo sofrido influência de outras etnias, como a afro e a luso. E arrematou abordando as matérias-primas utilizadas na fabricação das panelas. No fim, foi feita a seguinte pergunta: Uma característica de práticas tradicionais como a exemplificada no texto é a vinculação entre os recursos naturais e a...? Entre as cinco opções oferecidas, a resposta correta era: manutenção dos modos de vida.

Veja abaixo a questão do Enem

Questão de prova do Enem 2022 aborda o ofício das paneleiras de Goiabeiras Crédito: Reprodução

O professor de Geografia Diogo Varejão, do Centro Educacional Madan, destacou a importância da presença de uma questão relacionada diretamente ao Espírito Santo na prova do Enem.

"A questão trouxe um clássico da nossa panela de barro, que nutre a nossa moqueca. Facilmente foi encontrada lá a resposta sobre a manutenção dos modos de vida, em que há pessoas clássicas da nossa sociedade envolvidas com toda essa cultura. Foi uma questão que tenho certeza que os candidatos daqui do Estado amaram", disse o professor.

Tema há oito anos

Em 2014, o ofício das paneleiras de Goiabeiras já havia aparecido como resposta de uma das questões do primeiro dia do Enem. A pergunta estava na prova de Ciências Humanas e abordava os patrimônios culturais imateriais brasileiros.