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Exame nacional

Professor do ES que faz Enem todo ano comenta 1° dia de prova; veja vídeo

Daniel Rojas, diretor de Ensino e idealizador no Centro Educacional Madan, presta o exame desde 2014 para debater as questões com os alunos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2022 às 21:06

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 21:06

Professor de Matemática, Daniel Rojas faz Enem todos os anos, desde 2014
Professor de Matemática, Daniel Rojas faz Enem todos os anos, desde 2014 Crédito: Divulgação/ Madan
Este domingo (13) foi dia de mais de três milhões de candidatos encararem as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da tão temida Redação, no primeiro dia do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Entre os que tentam uma vaga em uma universidade e os que foram apenas para treinar para outra edição, quem também enfrentou a bateria de 90 questões e a dissertação foi Daniel Rojas, diretor de Ensino e idealizador no Centro Educacional Madan. 
Desde 2014, ele faz o Enem todos os anos para debater as questões com os alunos e enriquecer sua atuação como professor de Matemática. Nesta edição, ele avalia que o tema da Redação — "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil — foi tranquilo para os candidatos. 
A prova de Ciências Humanas e Linguagens, que geralmente tem textos mais longos, neste ano fluíram melhor. Confira os destaques do primeiro dia, na avaliação de Rojas, no vídeo abaixo:
Graduado em Engenharia Mecânica - Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o professor Daniel começou a ministrar aulas para pré-vestibular em escolas de São Paulo assim que ingressou no ITA, no início de 2009. Após formado, veio para Vitória, onde começou a lecionar em 2014.
Ficou conhecido no Espírito Santo, ao final daquele ano, ao prestar o vestibular da Ufes, sem qualquer compromisso, e alcançar o 1° lugar geral. Em 2016, inaugurou o Centro Educacional Madan.

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