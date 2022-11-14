Professor do ES que faz Enem todo ano comenta 1° dia de prova; veja vídeo

Professor de Matemática, Daniel Rojas faz Enem todos os anos, desde 2014 Crédito: Divulgação/ Madan

Este domingo (13) foi dia de mais de três milhões de candidatos encararem as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da tão temida Redação, no primeiro dia do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Entre os que tentam uma vaga em uma universidade e os que foram apenas para treinar para outra edição, quem também enfrentou a bateria de 90 questões e a dissertação foi Daniel Rojas, diretor de Ensino e idealizador no Centro Educacional Madan.

Desde 2014, ele faz o Enem todos os anos para debater as questões com os alunos e enriquecer sua atuação como professor de Matemática. Nesta edição, ele avalia que o tema da Redação — "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil — foi tranquilo para os candidatos.

A prova de Ciências Humanas e Linguagens, que geralmente tem textos mais longos, neste ano fluíram melhor. Confira os destaques do primeiro dia, na avaliação de Rojas, no vídeo abaixo:

Graduado em Engenharia Mecânica - Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o professor Daniel começou a ministrar aulas para pré-vestibular em escolas de São Paulo assim que ingressou no ITA, no início de 2009. Após formado, veio para Vitória, onde começou a lecionar em 2014.