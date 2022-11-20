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Enem 2022

Mãe vem da Bahia para dar apoio à filha no 2° dia do Enem, no ES

Zenilda Barros fez a viagem interestadual para poder tranquilizar a filha filha Ana Beatriz, que vai tentar medicina. Outros pais e mães também marcaram presença
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

20 nov 2022 às 12:45

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 12:45

Zenilda veio da Bahia acompanhar a filha Ana Beatriz
Gislaine veio da Bahia acompanhar a filha Ana Beatriz Crédito: Ricardo Medeiros
Zenilda Barros veio da Bahia para o Espírito Santo acompanhar a filha, Ana Beatriz, no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (20). As duas chegaram à faculdade Faesa, em Vitória, antes dos portões abrirem, às 11h45. A estudante vai tentar, pra valer, aprovação no curso de medicina.
Zenilda fez a viagem interestadual para poder tranquilizar a filha nessa segunda fase, mas diz estar confiante com o resultado.
"Eu, como mãe, vim de lá pra cá para dar um apoio moral e força para que ela não fique tão nervosa na hora da prova, porque a gente sabe que não é fácil. Mas eu tenho certeza que ela vai conseguir", compartilhou.

Mais pais e mães na torcida pelos filhos

A jornalista Anna Cristina Ribeiro, de 47 anos, foi acompanhar a filha Gabriela Ribeiro, de 17 anos, que está fazendo o Enem pela primeira vez na Estácio de Sá, em Jardim Camburi, Vitória. Gabriela deseja cursar Odontologia. Segundo a jornalista, a filha se preparou bem e a expectativa é que ele faça uma boa prova. “Ela estudou bastante durante o ano, fez simulados, está preparada para fazer a prova. A expectativa é que ela tenha um bom desempenho”, afirmou Anna.
Gabriela foi acompanhada da mãe fazer o Enem pela primeira vez, na faculdade Estácio, em Jardim Camburi
Gabriela foi acompanhada da mãe fazer o Enem pela primeira vez, na faculdade Estácio, em Jardim Camburi Crédito: Vitor Recla
O candidato Juan Gonçalves das Neves, de 17 anos, faz curso técnico em Mecânica e pretende cursar Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ele ainda não terminou o Ensino Médio, mas gostou de fazer o exame do primeiro domingo como teste para o próximo ano. A mãe Luciane Gonçalves da Costa, de 47 anos, fez questão de levar o filho: “Semana passada eu vim e essa semana também, vou ficar até o final para dar apoio a ele”.
Juan, de 17 anos, chegou acompanhado da mãe, Luciane, ao Colégio Estadual, em Vitória
Juan, de 17 anos, chegou acompanhado da mãe, Luciane, ao Colégio Estadual, em Vitória Crédito: Livia Bonatto
É a primeira vez que a estudante Wanderleny Teixeira, de 17 anos, faz o Enem. Ela sonha em cursar Fisioterapia e foi a primeira a chegar na faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, Vitória. A candidata está nervosa para realizar a prova. Segundo ela, Matemática e Ciências da Natureza são áreas que não domina tanto.
Wanderleny Teixeira, de 17 anos, e o pai Wanderley, de 54. É a primeira vez da filha no ENEM.
Wanderleny Teixeira, de 17 anos, e o pai Wanderley, de 54. É a primeira vez da filha no ENEM. Crédito: Vitor Recla
O pai, Wanderley Teixeira, de 54 anos, veio acompanhar a filha e tentar acalmá-la nesses momentos de tensão que antecedem o exame. “Vim dar um suporte para ela. É muito importante para que ela faça uma boa prova”, afirmou.
*Os residentes Vitor Recla, Lívia Bonatto e Beatriz Heleodoro são alunos do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Amanda Monteiro.

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