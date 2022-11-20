Mais de 60 mil no ES vão fazer prova do Enem neste domingo (20)

Enem 2022: segunda etapa do exame acontece em 20 de novembro Crédito: Divulgação

63 mil pessoas voltam às salas de aula no Espírito Santo, neste domingo (20), para realizar o segundo dia de provas do Cerca devoltam às salas de aula no Espírito Santo, neste domingo (20), para realizar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 , avaliação que dá acesso a universidades públicas e facilita o ingresso em instituições privadas de ensino.

Segundo dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 63.705 pessoas se inscreveram no Estado, somando os participantes das versões impressa e digital. Desse total, mais 18 mil faltaram à primeira etapa do exame.

Mesmo assim, esses candidatos que não compareceram podem fazer a prova neste domingo, mas a participação servirá apenas para autoavaliação.

Isto é, as notas do segundo dia, sozinhas, não ajudarão o candidato a entrar em uma universidade, tendo em vista que não terá qualquer pontuação referente ao primeiro dia de prova. Para se ter uma ideia, os alunos que não pontuam a redação, por exemplo, já são considerados desclassificados.

Nesta segunda etapa, os inscritos farão as provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e questões de Matemática e Suas Tecnologias.