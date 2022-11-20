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Segundo dia

Mais de 60 mil no ES vão fazer prova do Enem neste domingo (20)

Mesmo quem faltou ao primeiro dia do Enem e quiser fazer a prova pode comparecer, mas, nesse caso, a participação servirá apenas para autoavaliação; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 nov 2022 às 08:08

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 08:08

Enem gabarito 2022
Enem 2022: segunda etapa do exame acontece em 20 de novembro Crédito: Divulgação
Cerca de 63 mil pessoas voltam às salas de aula no Espírito Santo, neste domingo (20), para realizar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, avaliação que dá acesso a universidades públicas e facilita o ingresso em instituições privadas de ensino.
Segundo dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 63.705 pessoas se inscreveram no Estado, somando os participantes das versões impressa e digital. Desse total, mais 18 mil faltaram à primeira etapa do exame. 

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Mesmo assim, esses candidatos que não compareceram podem fazer a prova neste domingo, mas a participação servirá apenas para autoavaliação.
Isto é, as notas do segundo dia, sozinhas, não ajudarão o candidato a entrar em uma universidade, tendo em vista que não terá qualquer pontuação referente ao primeiro dia de prova. Para se ter uma ideia, os alunos que não pontuam a redação, por exemplo, já são considerados desclassificados.
Nesta segunda etapa, os inscritos farão as provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e questões de Matemática e Suas Tecnologias.
O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital. Ainda não há prazo para divulgação do resultado individual de cada estudante.

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