Mais de 60 mil no ES vão fazer prova do Enem neste domingo (20)

Cerca de 63 mil pessoas voltam às salas de aula no Espírito Santo, neste domingo (20), para realizar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, avaliação que dá acesso a universidades públicas e facilita o ingresso em instituições privadas de ensino.
Segundo dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 63.705 pessoas se inscreveram no Estado, somando os participantes das versões impressa e digital. Desse total, mais 18 mil faltaram à primeira etapa do exame.
Mesmo assim, esses candidatos que não compareceram podem fazer a prova neste domingo, mas a participação servirá apenas para autoavaliação.
Isto é, as notas do segundo dia, sozinhas, não ajudarão o candidato a entrar em uma universidade, tendo em vista que não terá qualquer pontuação referente ao primeiro dia de prova. Para se ter uma ideia, os alunos que não pontuam a redação, por exemplo, já são considerados desclassificados.
Nesta segunda etapa, os inscritos farão as provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e questões de Matemática e Suas Tecnologias.
O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital. Ainda não há prazo para divulgação do resultado individual de cada estudante.