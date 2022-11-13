Enem 2022: veja os memes do primeiro dia de prova

Neste domingo (13), mais de três milhões de candidatos em todo o Brasil participam do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Apenas no Espírito Santo, são mais de 60 mil pessoas inscritas que exame, porta de entrada para a maioria das universidades do país.
Os participantes têm até às 19h para responder a 90 questões de Linguagem e Ciências Humanas. Também precisam escrever uma dissertação sobre o tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".
Momento marcante para milhares de brasileiros, o Enem também rende diversão para os usuários das redes sociais, com uma enxurrada de memes. O tema da Redação deste ano foi especialmente comentado. Confira alguns dos melhores: