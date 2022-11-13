Enem 2022: veja os memes do primeiro dia de prova

Movimentação de estudantes na Faesa, um dos locais de provas do Enem em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Neste domingo (13), mais de três milhões de candidatos em todo o Brasil participam do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Apenas no Espírito Santo, são mais de 60 mil pessoas inscritas que exame, porta de entrada para a maioria das universidades do país.

Os participantes têm até às 19h para responder a 90 questões de Linguagem e Ciências Humanas. Também precisam escrever uma dissertação sobre o tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

Momento marcante para milhares de brasileiros, o Enem também rende diversão para os usuários das redes sociais, com uma enxurrada de memes. O tema da Redação deste ano foi especialmente comentado. Confira alguns dos melhores:

O ENEM 2022 vai ser amanhã e eu não tô nem aí.



Eu o dia todo: pic.twitter.com/6PD9A0X8fr — Erickson Américo (@americonoenem) November 12, 2022

*Enem 12h*

Eu as 5 da manhã #enem2022 pic.twitter.com/mVcN1w7uTo — Laysa Ayslane Matias (@laysa_matias) November 13, 2022

Eu daqui a pouco me arrumando pra fazer o enem 2022.

#enem2022 pic.twitter.com/VP7Gb4b5Vh — Laaes (@souzlaai) November 13, 2022

tenho 999 problemas mas graças a Deus nenhum deles é fazer o enem domingo — let (@lopesskk) November 10, 2022

mae deixa eu dormir com voce tenho medo do tema da redaçao do enem 2022 — ☭ (@tainazikas) November 12, 2022

Eu lendo o tema da redação do Enem 2022 pic.twitter.com/OClvOwqxzZ — Bruninha do beck (@brunaka90) November 13, 2022

Enem 2022:

✅ 999 crises de ansiedade confere

✅ desespero confere

✅ indo sem saber de nada confere

✅ o lugar fica na puta q pariu confere

✅ lanche pra comer confere

✅ água pra se hidratar confere

✅ 18 canetas pretas confere



Partiu fazer essa prova do demônio — Sousa_ (@socriei_) November 12, 2022

#enem2022 O Twitter esperando o tema da redação: pic.twitter.com/zvGfvCPyyx — CITOU CHAPADO (@citouchapado_) November 13, 2022

o jovem contemporâneo teme mais o enem do que a morte — aly | ?: assombrando adeline (@damieswife) November 10, 2022

esse evento morreu



o brasileiro ta aprendendo a lidar com responsabilidade horarios e afins#ShowDosAtrasados #Enem2022 #enem pic.twitter.com/yIX6X2UY1o — #ENEM2022??? (@luzielnunes) November 13, 2022

Eu em todo o Enem de todos os anos resolvendo o problema retratado na redação botando a culpa no governo:#enem2022 #inep pic.twitter.com/QNlRIwizy4 — Tatianna ?? (@tatizetha) November 13, 2022

enquanto isso no enem pic.twitter.com/XeTcAo5K0l — gatos fazendo gatices ? (@gatinarios) November 13, 2022