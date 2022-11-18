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Saiba tudo sobre o Enem e arrase no segundo domingo de prova

Além dos estudos, candidatos devem se atentar, por exemplo, à documentação,  ao que pode ser levado para sala de aula e ao controle do tempo de prova
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

18 nov 2022 às 18:09

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 18:09

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chega, neste domingo (20), ao segundo dia de prova e, além de dominar o conteúdo, os quase 3,4 milhões de candidatos que farão a avaliação também têm outras preocupações, como horários, duração do teste, o que podem levar e documentação necessária para acessar os locais de prova.
Para ajudar, A Gazeta produziu uma série de reportagens para que todos os estudantes possam ir para o exame, que começou no último domingo (13), sem dúvidas e tenham o melhor desempenho possível.  Também há dicas de preparo nesta reta final, a partir da consulta de profissionais da educação de instituições de ensino.

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Neste domingo (20), os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. Todos devem estar cientes, com antecedência, onde farão o Enem (veja aqui como consultar). E o estudante deve portar um documento oficial com foto, além do cartão de inscrição da prova. Lembrando que não é aceito a carteira de trabalho digital.
A prova terá 5h de duração, meia hora a menos que no primeiro domingo.  O tempo de realização do exame é menor pois, desta vez, não tem a redação dissertativa-argumentativa.

Saiba mais sobre o segundo dia da prova

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