Não são apenas as matérias que devem tomar a atenção de quem faz o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com o teste batendo à porta neste domingo (20), todos os candidatos devem ficar ligados, também, ao horário de abertura e fechamento dos portões e saber onde farão a prova para não terem dores de cabeça e até evitar uma possível eliminação

Enem 2022: nas vésperas para a prova, o planejamento deve ir além dos conteúdos Crédito: Freepik

Em relação à ansiedade e ao nervosismo, o diretor de ensino Daniel Rojas, do Centro Educacional Madan, explica que os últimos momentos devem ser direcionados ao controle emocional e recomenda que não haja nenhuma mudança drástica de rotina nas vésperas da prova.

Your browser does not support the audio element. O que fazer na véspera do Enem para aliviar a tensão e não perder a prova

“Começar algo novo do nada, como uma atividade física intensa ou mudar a alimentação, pode ser prejudicial para o estudante. São coisas como essas que alteram o organismo e podem causar doenças, por exemplo, levando à impossibilidade de as pessoas fazerem a prova” explica o diretor.

Vale ressaltar que o bem-estar também deve levar em conta alternativas que gerem mais conforto dentro da sala de aula. Por isso, o candidato pode providenciar um lanche leve que possa ser consumido durante a prova e aprender técnicas de respiração para aliviar o estresse.