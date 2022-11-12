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Contagem regressiva

O que fazer na véspera do Enem para aliviar a tensão e não perder a prova

Além dos conteúdos, os candidatos devem se atentar à documentação, horários e locais de prova. Além disso, especialistas recomendam não fazer mudanças drásticas na rotina
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

12 nov 2022 às 00:27

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 00:27

Não são apenas as matérias que devem tomar a atenção de quem faz o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com o teste batendo à porta neste domingo (20), todos os candidatos devem ficar ligados, também, ao horário de abertura e fechamento dos portões e saber onde farão a prova para não terem dores de cabeça e até evitar uma possível eliminação.
Primeiro de tudo, é importante se preparar para chegar com tranquilidade ao local do teste. Assim, na véspera, é necessário conferir o local de prova no site do Inep e já deixar separado o cartão de inscrição com algum documento oficial com foto. Algumas das opções são o e-Título, CNH e RG digital. 
Enem 2022: a preparação deve ir além dos conteúdos para a prova
Enem 2022: nas vésperas para a prova, o planejamento deve ir além dos conteúdos Crédito: Freepik
Em relação à ansiedade e ao nervosismo, o diretor de ensino Daniel Rojas, do Centro Educacional Madan, explica que os últimos momentos devem ser direcionados ao controle emocional e recomenda que não haja nenhuma mudança drástica de rotina nas vésperas da prova.
O que fazer na véspera do Enem para aliviar a tensão e não perder a prova
“Começar algo novo do nada, como uma atividade física intensa ou mudar a alimentação, pode ser prejudicial para o estudante. São coisas como essas que alteram o organismo e podem causar doenças, por exemplo, levando à impossibilidade de as pessoas  fazerem a prova” explica o diretor.

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Vale ressaltar que o bem-estar também deve levar em conta alternativas que gerem mais conforto dentro da sala de aula. Por isso, o candidato pode providenciar um lanche leve que possa ser consumido durante a prova e aprender técnicas de respiração para aliviar o estresse.
Em relação aos conteúdos, a reportagem de A Gazeta preparou uma série de materiais que mostram temas específicos para cada área de conhecimento e também dicas de comportamento durante a preparação para a prova. Para isso, vários profissionais da área da educação foram entrevistados e deram sugestões sobre como se prepara e o que fazer na reta final para o Enem.

Enem 2022 | Entenda a prova e não seja surpreendido nas vésperas

Outro ponto de grande importância nesta contagem regressiva é alinhar a estratégia para resolução de questões. Dependendo do curso desejado, os estudantes devem saber qual das áreas de conhecimento deve ser priorizada e os tipos de questões que precisam acertar para alcançar a pontuação desejada, de acordo com o método de correção do Enem.

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