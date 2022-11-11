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Sonho realizado

Capixaba ganha bolsa de intercâmbio e é única representante do ES nos EUA

Daniela Marques Ferreira, de 15 anos, concorreu com cerca de 7 mil candidatos de todo o país para as 50 vagas para intercâmbio 100% gratuito ofertado pela Embaixada dos EUA
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

11 nov 2022 às 17:14

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 17:14

Daniela Marques Ferreira foi a única capixaba selecionada para um intercâmbio gratuito para os EUA
Estudante do Ifes foi a única capixaba selecionada para um intercâmbio 100% gratuito para os EUA Crédito: Arquivo pessoal
Seja para viajar ou para estudar, conhecer o exterior é o sonho de muitos brasileiros. E este sonho está prestes a se realizar para Daniela Marques Ferreira, estudante do primeiro ano do curso técnico em Biotecnologia do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vila Velha. Moradora de Guarapari, a adolescente de 15 anos foi a única capixaba selecionada para um intercâmbio 100% gratuito oferecido pela Embaixada dos Estados Unidos
De acordo com a jovem, foi por meio de um grupo de WhatsApp da sala que ela descobriu o programa Jovens Embaixadores e, entre cerca de sete mil candidatos de todo o país, foi selecionada. Ao todo, foram 50 vagas disponíveis em um processo seletivo de nove etapas, com preenchimento de questionário, envio e análise de documentos, além de avaliação escrita e entrevista oral em inglês.
"Quando eu era pequena, lembro de conversar com os meus pais sobre querer fazer faculdade nos EUA. Conforme fui crescendo, percebi que não era tão simples assim e acabei deixando isso de lado, porque não era um sonho viável para mim. Passei a focar em oportunidades em faculdades aqui no Brasil. Mas, quando vi essa oportunidade dos Jovens Embaixadores, eu logo me interessei. Meus pais falaram para tentar e também tive muito apoio da minha professora de inglês, a Cynthia. Fui, fiz a inscrição e acabei passando", contou.  
"Ainda não estou acreditando que passei. Penso: 'Gente, em janeiro vou estar lá'"
Daniela Marques Ferreira - Estudante de 15 anos
Ao lado de seus amigos, Daniela comemorou a aprovação no intercâmbio
Ao lado de seus amigos, Daniela comemorou a aprovação no intercâmbio Crédito: Arquivo pessoal

Paixão por projetos sociais

Um dos pré-requisitos exigidos para participar do programa Jovens Embaixadores é a atuação em iniciativas de empreendedorismo ou impacto social na comunidade onde o estudante reside. Porém, antes mesmo de ter a oportunidade do intercâmbio, Daniela já demonstrava interesse em ajudar a sociedade. E foi justamente por sentir falta de iniciativas sociais em sua cidade que, em 2021, ela reativou e presidiu o Interact Club - um projeto mundial que une jovens para desenvolver suas habilidades de liderança - em Guarapari.
A partir da criação do projeto “Lacre Solidário”, ela convocou jovens para, juntos, realizarem ações de limpeza nas praias do município, retirando os lacres das latas de alumínio que encontravam na areia. “Todas as latinhas são destinadas para catadores e os lacres delas são guardados. O objetivo é juntar uma tonelada de lacres para que a gente possa realizar a confecção de cadeiras de rodas que, no final, serão destinadas a instituições carentes”, disse.
Por meio do projeto
Por meio do projeto "Lacre Solidário", jovens voluntários realizam a limpeza de praias de Guarapari Crédito: Arquivo pessoal | Montagem A Gazeta
No intuito de juntar cada vez mais lacres, a jovem implantou a iniciativa na Instituição onde estuda, por meio do projeto “Adote uma Caneca”. “Lá no Ifes, temos uma caixa onde as pessoas podem depositar as suas latinhas. Nós pegamos essas latas e transformamos elas em copos; os lacres delas são retirados e destinados ao projeto ‘Lacre Solidário’. Dessa forma, toda semana eu recebo uma certa quantidade de lacres para, futuramente, confeccionar as cadeiras de rodas”, complementou.
"Adote uma Caneca": projeto realizado no Ifes de Vila Velha transforma latinhas em copos Crédito: Arquivo pessoal | Montagem A Gazeta
Nos Estados Unidos, Daniela terá a oportunidade de participar de oficinas sobre liderança e empreendedorismo, visitar escolas, projetos sociais, além de se reunir com representantes do governo norte-americano. Ao final do programa, ela deverá apresentar o esboço de um projeto de impacto social que será implementado em sua cidade natal.
“Quero fazer algo pelas escolas, principalmente escolas públicas. Quero fazer projetos de conscientização e dizer para os estudantes que eles podem, sim, alcançar faculdades, e também quero mostrar um pouco sobre o intercâmbio que vou fazer, que pode mudar o mundo desses jovens”, finalizou.

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