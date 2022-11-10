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Arena Profissões

Caminho para futuro das profissões é alinhar tecnologia, vocação e empreendedorismo

Durante evento EducarES, profissionais discutiram como os sonhos de carreira podem caminhar ao lado do que o mercado pede
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

09 nov 2022 às 21:18

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 21:18

Depois de se formar em Biologia e trabalhar no ramo durante anos, a cosmetóloga Denize Nascimento decidiu criar uma empresa de cosméticos feitos com produtos naturais. A escolha partiu da vontade de alinhar o conhecimento adquirido na faculdade à vocação e à crença em um futuro mais sustentável. 
“Você tem que perceber primeiro o que você quer, como você quer se colocar na sociedade. É um pouco da autonomia da sua vontade, do seu sonho de fazer acontecer, mas também é perceber a demanda do mercado e o que ele precisa. Olhar para as necessidades do planeta. Eu falo da questão ambiental em todas as profissões, está iminente em qualquer negócio que você quiser, pois é uma demanda mundial”, afirmou Denize.
Arena profissões 2022
Serginho Groisman, convidados e plateia debateram sobre a importância de saber como aplicar os desejos profissionais pessoais às demandas do mercado  Crédito: Eduardo Fachetti
O equilíbrio entre vocação, empreendedorismo e tecnologia foi discutido no Arena Profissões, parte das atividades do EducarES, organizado por A Gazeta. O encontro contou com mediação do apresentador Serginho Groisman, além da participação de outros seis convidados.
Empreender ainda foi apresentado para além da ação de abrir o próprio negócio. O processo também foi colocado como uma forma de tomar decisões sobre os sonhos profissionais e entender o que se quer alcançar durante a carreira.

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"Hoje o profissional tem que ser multidisciplinar"

O músico Cesar MC também participou do bate-papo. E, antes de ser o dono do hit “Canção Infantil”, ele batalhou para se estabilizar na carreira. Para isso, alinhou as rimas com as contas durante a faculdade de Matemática para alcançar os objetivos dentro no mundo musical.
“Quando faço uma música, não quero que ela seja só uma rima. Minha expectativa é que as pessoas entendam ser possível realizar o que eles querem, independentemente do que seja. Foi o jeito que empreendi o meu sonho”, contou Cesar MC.

Criatividade e tecnologia

Ser criativo e não se limitar são outros pontos cruciais dentro do mercado atual apontado pelos convidados. Além disso, entender não ser apenas o tradicional a única opção a se seguir abre um leque de oportunidades dentro da carreira e auxilia a moldar as vontades dentro da profissão.

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Soft skills: como as escolas preparam os alunos para o futuro

A advogada Fayda Belo contou ter tomado outros ramos, em paralelo ao trabalho tradicional. Após um vídeo explicando assuntos jurídicos viralizar, a especialista em crimes de gênero se tornou, além de influenciadora na área, palestrante. Já o médico-cirurgião Isaac Walker viu a tecnologia mudar o mundo da medicina. Ele redirecionou as atividades para cirurgia robótica e transplante de fígado.
“A vida vai escolhendo conosco. Somos um mosaico, você vai se formando ao longo da vida e junto com ela você vai tomando decisões. Compreender o mercado junto com suas vontades e as oportunidades da vida. Além de pensar o que você vai deixar para a sociedade”, afirmou Denize.
Para alcançar esses objetivos, a conversa ainda introduziu a importância das empresas serem ativas. O gerente de pessoas, saúde e segurança da Arcelormittal, afirmou ser necessário o ambiente de inclusão para tornar o espaço mais diversos e assim gerar diferentes oportunidades nos locais de trabalho.
Subsecretaria de Estado na Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação profissional e Desenvolvimento Economico Solange Batista esteve presente. O evento foi apresentado por Luana Esteves, apresentadora do Em Movimento. 
* MIKAELLA MOZER é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão dos editores adjuntos Geraldo Campos Jr e Fernanda Dalmacio.

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