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Novidade

A Gazeta lança revista exclusiva sobre educação e profissões

Publicação será distribuída durante o evento EducarES nesta quarta-feira (9), em Vitória, e também está disponível na versão on-line

Publicado em 

09 nov 2022 às 16:23

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 16:23

Revista EducarES
Nas páginas da revista EducarES, especialistas fazem uma reflexão sobre a transformação do conhecimento Crédito: Estúdio Gazeta
Para marcar a chegada do EducarES, iniciativa que reúne dois de seus tradicionais projetos, o Encontro de Pais e Mestres e o Arena de Profissões, a Rede Gazeta lança uma revista exclusiva com a proposta de refletir os principais assuntos da área de Educação e do mercado profissional. A publicação será distribuída nesta quarta-feira (9), durante o evento no Vitória Grand Hall, e também está disponível na versão on-line. 
A primeira edição da revista trata de temas da atualidade, que impactam tanto a vida em família quanto escolar, além de fazer projeções para as gerações que já se prepararam para o mundo do trabalho. Para ter acesso à revista, basta clicar no link abaixo: 

Arquivos & Anexos

Revista EducarES está disponível para acesso pela internet

Tamanho do arquivo: 28mb
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