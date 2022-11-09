A Gazeta lança revista exclusiva sobre educação e profissões

Para marcar a chegada do EducarES, iniciativa que reúne dois de seus tradicionais projetos, o Encontro de Pais e Mestres e o Arena de Profissões, a Rede Gazeta lança uma revista exclusiva com a proposta de refletir os principais assuntos da área de Educação e do mercado profissional. A publicação será distribuída nesta quarta-feira (9), durante o evento no Vitória Grand Hall, e também está disponível na versão on-line.