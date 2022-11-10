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EducarES

6 dicas de Denise Fraga para uma educação de qualidade; veja vídeo

Para a atriz, os pais precisam estar mais próximos dos filhos, se interessando pelo que eles consomem na internet
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 nov 2022 às 19:37

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 19:37

O currículo educacional deve ser revisto e apostar na formação do indivíduo. Além disso, os pais precisam estar próximos de seus filhos. A afirmação é da atriz e palestrante Denise Fraga, que esteve em Vitória na última quarta-feira (9) para participar do EducarES, evento promovido pela Rede Gazeta.
“É preciso sair um pouco do celular e conversar mais com os filhos. Ter interesse ao que eles estão buscando na internet”, comentou.
A atriz também deu outras dicas para se ter uma educação de qualidade. Confira no vídeo acima.

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