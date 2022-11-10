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Reforço

Sistema Transcol terá ônibus extras nos terminais no domingo de Enem

Ao todo, 38 veículos de reserva ficarão disponíveis nos terminais da Grande Vitória para garantir o transporte dos estudantes que forem participar do exame neste domingo (13)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

10 nov 2022 às 18:27

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 18:27

Quarentena no ES: ônibus do Transcol começaram a circular com letreiro
Transcol: terminais terão ônibus extras neste domingo (13) Crédito: Fernando Madeira
Os estudantes que vão utilizar o Sistema Transcol no deslocamento para os locais de realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (13) vão contar com reforço nos terminais da Grande Vitória. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), haverá 38 ônibus extras para reforçar a frota nos terminais de Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Vila Velha, Ibes, Itaparica, Itacibá, Campo Grande, Jardim América e São Torquato. 
Ainda de acordo com a Ceturb-ES, a frota do Transcol vai funcionar normalmente com o quadro de horário de domingo. A operação especial será acompanhada de perto pelos agentes nos terminais da Grande Vitória,  para garantir um percurso tranquilo para os estudantes.

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