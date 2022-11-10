Sistema Transcol terá ônibus extras nos terminais no domingo de Enem

Os estudantes que vão utilizar o Sistema Transcol no deslocamento para os locais de realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (13) vão contar com reforço nos terminais da Grande Vitória. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), haverá 38 ônibus extras para reforçar a frota nos terminais de Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Vila Velha, Ibes, Itaparica, Itacibá, Campo Grande, Jardim América e São Torquato.
Ainda de acordo com a Ceturb-ES, a frota do Transcol vai funcionar normalmente com o quadro de horário de domingo. A operação especial será acompanhada de perto pelos agentes nos terminais da Grande Vitória, para garantir um percurso tranquilo para os estudantes.