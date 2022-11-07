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Passagem de ônibus do Transcol já pode ser paga com QR Code; veja como

É necessário fazer o download do aplicativo Kim, realizar o cadastro na plataforma e adquirir um saldo suficiente para conseguir entrar no coletivo; veja passo a passo de como funciona
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 nov 2022 às 08:55

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 08:55

Por meio do aplicativo Kim é possível pagar a entrada no Transcol usando QR Code
Por meio do aplicativo Kim é possível pagar a entrada no Transcol usando QR Code Crédito: Reprodução
O pagamento de passagens de ônibus no Sistema Transcol com QR Code já está valendo. Antes, somente com o Cartão GV era possível utilizar o transporte público na Grande Vitória. Agora, com a novidade, a tarifa para entrar no coletivo pode ser paga por meio de um novo aplicativo, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
Para realizar o pagamento de passagem do Transcol via QR Code é necessário baixar o aplicativo Kim, disponível na Google Play e na Apple Store. Depois, o usuário precisa fazer um cadastro, com e-mail, senha e informações pessoais. Durante o processo, é enviado um código por SMS para confirmar o acesso. 
No aplicativo Kim é possível pagar a entrada no Transcol usando QR Code
Por meio do aplicativo Kim é possível pagar a entrada no Transcol usando QR Code Crédito: GV Bus
Assim que o cadastro é concluído e aprovado, o aplicativo já reconhece que o usuário está na Grande Vitória e aparece o símbolo do Cartão GV com as opções "Recarga Cartão Transporte"  e "QR Code Transporte". É possível, então, recarregar o próprio cartão ou gerar um QR Code para conseguir entrar no coletivo. 
Ao optar pelo QR Code, o usuário poderá pagar uma única passagem (R$ 4,20) ou realizar uma compra maior e guardar o saldo. Para o pagamento é aceito PIX e cartão de crédito e débito. 
Com saldo suficiente, basta entrar no coletivo e se dirigir ao validador onde o usuário aproxima o Cartão GV para passar a catraca. A partir de agora, o monitor mostra também um informativo ao lado de um código QR Code. É necessário encostar o dedo nele e então a opção de pagamento com QR Code abrirá.
O usuário então terá o tempo de 30 segundos para aproximar o celular do validador, para que seja feita a leitura do código no smartphone do passageiro. 

01

Baixe e se cadastre no aplicativo Kim

É necessário fazer um cadastro com a identificação e outras informações pessoais.  Após conclusão do cadastro, já aparece o símbolo do Cartão GV com as opções "Recarga Cartão Transporte" e "QR Code Transporte". 

02

Faça uma recarga

É necessário ter saldo suficiente para, pelo menos, uma passagem do Sistema Transcol (R$ 4,20). Para o pagamento é aceito PIX e cartão de crédito e débito.

03

Passe o dedo na opção QR Code no validador

No validador, já dentro do coletivo, passe o dedo e selecione a opção pagar com QR Code. 

04

Aproxime o QR Code do validador

Aproxime o QR Code que aparece na tela do seu aplicativo Kim da seta amarela mostrada no validador do Transcol. 
Passagem de ônibus do Transcol já pode ser paga com QR Code

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