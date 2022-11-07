Passagem de ônibus do Transcol já pode ser paga com QR Code; veja como

Por meio do aplicativo Kim é possível pagar a entrada no Transcol usando QR Code Crédito: Reprodução

O pagamento de passagens de ônibus no Sistema Transcol com QR Code já está valendo. Antes, somente com o Cartão GV era possível utilizar o transporte público na Grande Vitória . Agora, com a novidade, a tarifa para entrar no coletivo pode ser paga por meio de um novo aplicativo, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

Para realizar o pagamento de passagem do Transcol via QR Code é necessário baixar o aplicativo Kim, disponível na Google Play e na Apple Store. Depois, o usuário precisa fazer um cadastro, com e-mail, senha e informações pessoais. Durante o processo, é enviado um código por SMS para confirmar o acesso.

Por meio do aplicativo Kim é possível pagar a entrada no Transcol usando QR Code Crédito: GV Bus

Assim que o cadastro é concluído e aprovado, o aplicativo já reconhece que o usuário está na Grande Vitória e aparece o símbolo do Cartão GV com as opções "Recarga Cartão Transporte" e "QR Code Transporte". É possível, então, recarregar o próprio cartão ou gerar um QR Code para conseguir entrar no coletivo.

Ao optar pelo QR Code, o usuário poderá pagar uma única passagem (R$ 4,20) ou realizar uma compra maior e guardar o saldo. Para o pagamento é aceito PIX e cartão de crédito e débito.

Com saldo suficiente, basta entrar no coletivo e se dirigir ao validador onde o usuário aproxima o Cartão GV para passar a catraca. A partir de agora, o monitor mostra também um informativo ao lado de um código QR Code. É necessário encostar o dedo nele e então a opção de pagamento com QR Code abrirá.

O usuário então terá o tempo de 30 segundos para aproximar o celular do validador, para que seja feita a leitura do código no smartphone do passageiro.

01 Baixe e se cadastre no aplicativo Kim É necessário fazer um cadastro com a identificação e outras informações pessoais. Após conclusão do cadastro, já aparece o símbolo do Cartão GV com as opções "Recarga Cartão Transporte" e "QR Code Transporte". 02 Faça uma recarga É necessário ter saldo suficiente para, pelo menos, uma passagem do Sistema Transcol (R$ 4,20). Para o pagamento é aceito PIX e cartão de crédito e débito. 03 Passe o dedo na opção QR Code no validador No validador, já dentro do coletivo, passe o dedo e selecione a opção pagar com QR Code. 04 Aproxime o QR Code do validador Aproxime o QR Code que aparece na tela do seu aplicativo Kim da seta amarela mostrada no validador do Transcol.