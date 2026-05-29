Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/05/2026

A sexta-feira será marcada por mudanças em diferentes áreas da vida. Enquanto alguns nativos se sentirão desafiados pelas transformações, outros poderão encontrar oportunidades de crescimento e reconhecimento. Em ambos os cenários, a paciência e a flexibilidade serão fundamentais. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!
Áries
Nesta sexta-feira, poderão surgir instabilidades tanto na vida financeira quanto nos relacionamentos. Mudanças repentinas poderão desestabilizar os seus planos, exigindo mais jogo de cintura e equilíbrio emocional. Diante desse cenário, procure agir com calma, maturidade e desapego, evitando atitudes autoritárias, impulsivas ou tomadas de decisão precipitadas.
Touro
Haverá a possibilidade de mudanças nos relacionamentos e no setor financeiro. Será fundamental manter a calma e a flexibilidade diante das atitudes inesperadas dos outros, evitando assim rompimentos ou discussões desnecessárias. Procure agir com desapego e praticidade, buscando soluções que preservem a estabilidade no amor e nas finanças.
Gêmeos
Você precisará lidar com mudanças repentinas nas parcerias e relacionamentos. Será necessário ter flexibilidade e controlar as reações impulsivas diante das atitudes inesperadas de terceiros, evitando assim rupturas ou discussões desnecessárias. Ao agir com paciência, conseguirá se adaptar às transformações do dia.
Câncer
Uma inquietação interna poderá deixá-lo(a) mais impaciente nos momentos de lazer, na vida afetiva e na relação com os filhos. Nesse cenário, opiniões contrárias aos seus desejos poderão despertar reações intensas e favorecer discussões motivadas por ciúmes ou disputas de poder. Para evitar conflitos e preservar a harmonia nas relações, evite impor as suas vontades.
Leão
Nesta sexta-feira, você deverá manter a calma no ambiente doméstico, uma vez que reações intensas poderão gerar conflitos. De modo geral, o dia pedirá cautela para não descarregar suas frustrações e irritações nos familiares. Ao manter a calma e a diplomacia, será possível evitar desgastes emocionais desnecessários e preservar a paz do lar.
Virgem
Devido à impaciência e à irritação, conversas simples do cotidiano poderão se transformar em discussões intensas. Além disso, a agitação interna tenderá a aumentar o risco de desentendimentos com pessoas próximas. Portanto, procure manter a calma e refletir antes de agir, sem permitir que provocações passageiras afetem o seu bem-estar.
Libra
Você precisará ter cautela com a gestão do dinheiro, evitando gastos desnecessários e investimentos arriscados. Também deverá manter a calma diante de questões que envolvam contas ou bens compartilhados, impedindo assim que as possíveis instabilidades do dia gerem arrependimentos financeiros. A organização material se mostrará uma importante aliada nesta sexta-feira.
Escorpião
Por conta da agitação interna, você poderá agir de forma agressiva ou impaciente. Essa irritabilidade, por sua vez, tenderá a provocar discussões desnecessárias com as pessoas ao redor. Diante disso, tome cuidado para não descarregar as suas frustrações nos outros. O ideal será direcionar as energias do dia para atividades produtivas.
Sagitário
Você buscará se recolher para organizar pensamentos e sentimentos mais profundos. Inclusive, o recolhimento trará clareza, otimismo e uma sensação de paz, ajudando-o(a) a superar antigas preocupações e enxergar soluções criativas para questões que estavam estagnadas. Aproveite essa onda de bem-estar para recarregar as energias.
Capricórnio
Haverá mais entusiasmo na interação com os amigos ou no planejamento das metas. Além disso, poderão surgir boas oportunidades por meio de pessoas influentes ou projetos em equipe, o que trará uma forte sensação de proteção, acolhimento e reconhecimento social. Nesse cenário, procure manter a mente aberta a novas parcerias.
Aquário
Você desejará crescer e ser reconhecido(a) na carreira. Inclusive, poderão surgir boas oportunidades nesse setor. O seu otimismo o(a) ajudará a atrair o apoio de pessoas influentes, podendo assim alcançar sucesso em projetos de longo prazo. Aproveite as boas energias desta sexta-feira para agir com confiança e firmeza no trabalho.
Peixes
Você poderá se deparar com imprevistos nos planos de longo prazo. Será necessário flexibilidade e desapego para lidar com as possíveis novidades. Isso porque elas surgirão de forma inesperada e desafiarão as suas certezas. As ações conscientes se mostrarão importantes aliadas na superação dos desafios e na busca por novos conhecimentos.