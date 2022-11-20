Estudantes demonstram preocupação com prova do Enem no 2° dia

Mais de 60 mil candidatos estão inscritos para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Espírito Santo, neste domingo (20). Nesta segunda etapa, os inscritos respondem questões de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e Matemática e Suas Tecnologias. Antes da prova, estudantes capixabas compartilharam nervosismo e o desejo de uma prova acessível para todos.

Rafael dos Santos, que aguardava a abertura dos portões no Colégio Estadual do Espírito Santo, em Vitória, se mostrou preocupado com a prova. Ele pretende cursar Engenharia, mas pelo desempenho no primeiro final de semana, o jovem de 18 anos acredita que não conseguirá uma vaga na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O sentimento, para ele, é que a prova está desatualizada.

Rafael do Santos, 18. Estudante. Veio de Maruípe para fazer o ENEM no Colégio Estadual, em Vitória. Crédito: Livia Bonatto

"Vou escolher o curso a partir da minha nota. Se não der na Ufes, vou tentar alguma bolsa ou financiamento em uma faculdade particular. A prova está desatualizada. Passamos pela pandemia e perdemos muitas aulas, eles não levaram isso em consideração. Caiu muita coisa que a gente não estudou", ponderou o aluno sobre a primeira etapa da prova.

Pamela Waiyn, de 19 anos, compartilha a preocupação. Ela quer fazer o curso de Medicina e espera uma prova justa e acessível para os participantes.

Pamela Waiyn, 19 anos, quer fazer curso de Medicina. Crédito: Gedyson Viana

“Eu espero que a prova realmente seja justa pra nós, né? Uma prova que cobre da gente aquilo que de fato estudamos”, disse.

As amigas e vizinhas Millena Vieira Boldrini e Eduarda Conceição Nascimento, ambas de 17 anos, foram juntas para o Colégio Estadual, em Vitória. Elas relataram um grande nervosismo com o segundo dia de prova.

Milena e Eduarda tem 17 anos e vieram de Santa Marta fazer o Enem no Colégio Estadual, em Vitória Crédito: Livia Bonatto

Millena, que pretende cursar Direito, acredita que tenha ido bem na prova da semana passada. “Com a de hoje estou preocupada”, contou.

Eduarda disse que ainda não decidiu em qual curso vai tentar e que está nervosa para o segundo dia. “Estou na dúvida entre ciências biológicas e oceanografia. Estou bem nervosa pra prova de hoje, espero ir bem", compartilhou.